Областной концерт ко Дню матери прошел в парке Кривякино в Воскресенске

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Гости записали видео-поздравления «Маме с любовью!». На выставке рисунков «Милая мама» юные художники представили свои лучшие работы. Ансамбль «Гамма» под руководством Евгении Моисеевой организовал концерт.

Дети приняли участие в мастер-классе и изготовили брелок «Мамино сердце», прошли семейную викторину «Я+мама».

В парке усадьбы Кривякино работала фотозона «Мама - главное слово!».

В парке «Москворецкий» из громкоговорителей звучали песни, посвященные мамам. Большим и маленьким гостям парка было предложено сделать фотографию с шуточной табличкой «Мама, я шапку надел!».

Для всех организовали квест «Успеть за 24 часа». Ребята стирали и вешали белье, убирали мусор, плели косы, собирали бусы и занимались рукоделием. Каждый получил в подарок сердечко со сладким сюрпризом для своей мамы.

На праздничном мероприятии всех посетителей угощали горячим чаем и сладостями.

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