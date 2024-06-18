18 июня 2024, 14:38

Областной форум по вопросам здравоохранения пройдет 21 июня в Видном

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Форум гражданской активности «Социальная сфера» пройдет на базе дворца спорта «Видное» 21 июня. На нем затронут вопросы соцзащиты и здравоохранения.

Организатор - Общественная палата Московской области.

«Мероприятие призвано осветить вопросы здравоохранения и социальной защиты, повысить информированность и правовую грамотность граждан. Для нас, как общественников, очень важна обратная связь с жителями, которая лежит в основе форума», - прокомментировал главный куратор форума, заместитель председателя региональной Общественной палаты, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Ранее Евгений Мартынов в рамках подготовки к форуму посетил Ленинский округ и выразил благодарность главе муниципалитета Станиславу Каторову за эффективное сотрудничество. Также прошла встреча с руководством медучреждений. На ней главному куратору форума представили проекты и новые практики, используемые в Видновской клинической больнице. Евгений Мартынов отметил активное развитие медицины в округе.

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Здравоохранение Видное Ленинский округ
18 июня 2024, 14:26
Размытый ливнями временный мост через Пахру в Подольске восстановят
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Пришедшие в Подмосковье сильные ливни частично размыли временный мост через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск. Работы по восстановлению переправы уже начались, их закончат в течение недели. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного строительства Московской области.

В ведомстве добавили, что строительство нового моста, который станет главной заменой временного, закончится в октябре 2024 года.

Новую переправу расположили выше на семь метров. Такое решение позволит сооружению выдержать весенние паводки.

Временный мост в деревне Кутьино установили в марте этого года взамен обрушившейся старой переправы. На возведение нового сооружения строители потратили три месяца. Директор «Мосавтодора» Алексей Трутнев заявил, что на временном мосту организовали пешеходную зону.

Подольск Строительство Дороги
18 июня 2024, 14:25
Жителей проконсультировали по вопросам ЖКХ на муниципальном форуме в Видном
Администрация Ленинского городского округа
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Сотрудники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций ответили на вопросы жителей в сфере ЖКХ на форуме «Управдом». Темы касались содержания дворов, а также газоснабжения.

Форум провели уже во второй раз. Большинство вопросов касались коммунальной темы. Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина ответила на вопросы по комплексному благоустройству дворов и рассказала о графике планируемых работ.

«На каждом форуме ведется протокол, и все вопросы фиксируются. Бывают такие вопросы, на которые сразу сложно дать ответ, поэтому люди подходят к протокольной группе и записываются. После этого администрация дает официальный ответ либо принимается решение выйти на место непосредственно к дому, где решается вопрос», - прокомментировала руководитель отделения ассоциации председателей Совета многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер.

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Благоустройство Видное Ленинский округ
18 июня 2024, 14:19
В подмосковные больницы попали 20 пациентов с ботулизмом. В тяжелом состоянии — 12 человек
РИА «Новости»
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В подмосковные больницы с предварительным диагнозом ботулизм поступили 20 человек, заявили 360.ru в региональном Минздраве. В тяжелом состоянии находятся 12 человек.

Остальные восемь пациентов, по оценке врачей, - в состоянии средней степени тяжести. Оказание помощи пострадавшим поставили на контроль в министерстве.

«Отметим, что медучреждения региона полностью обеспечены противоботулинической сывороткой», - подчеркнули в пресс-службе.

Случаи ботулизма из-за отравления готовой едой зафиксировали также в Москве, Татарстане и Нижегородской области. По информации СК, в столице за помощью к медикам обратились более 100 человек, в Казани - 14, в Нижнем Новгороде также пострадали 14 жителей.

В рамках уголовного дела следователи задержали трех человек. Среди них - гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании - производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 14:09
Более 90 подъездов отремонтируют в Химках к концу года
Администрация Химки г.о.
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В этом году капитальный ремонт проведут в 92 подъездах Химок. В общей сложности обновления затронут 27 домов городского округа.

Ремонтные работы пройдут в жилых домах на улицах Тюкова, Первомайской, Чапаева, Новозаводской, Лавочкина, Победы и других.

«В Химках ведут активные работы в рамках деятельности Фонда капитального ремонта. В настоящий момент уже приступили к ремонту домов, инженерных сетей, подвальных помещений, ремонту фасадов», - рассказал заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

Специалисты покрасят козырьки, поручни и стены подъездов, установят новые металлические двери, ливневую систему и домофоны. Также рабочие следят за чистотой придомовых территорий, чистят контейнерные площадки и локально ремонтируют крыши. Сейчас модернизацию кровли проводят по 24 адресам в Новых и Старых Химках, а также в Новогорске.

Всего с начала реализации программы капитального ремонта на территории Химок отреставрировали свыше 500 домов. Ход работ контролирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Ремонтные работы

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