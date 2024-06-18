Областной форум по вопросам здравоохранения пройдет 21 июня в Видном

Организатор - Общественная палата Московской области.

«Мероприятие призвано осветить вопросы здравоохранения и социальной защиты, повысить информированность и правовую грамотность граждан. Для нас, как общественников, очень важна обратная связь с жителями, которая лежит в основе форума», - прокомментировал главный куратор форума, заместитель председателя региональной Общественной палаты, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Ранее Евгений Мартынов в рамках подготовки к форуму посетил Ленинский округ и выразил благодарность главе муниципалитета Станиславу Каторову за эффективное сотрудничество. Также прошла встреча с руководством медучреждений. На ней главному куратору форума представили проекты и новые практики, используемые в Видновской клинической больнице. Евгений Мартынов отметил активное развитие медицины в округе.

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