Областной фестиваль театральных коллективов прошел в Подмосковье

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Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, фестиваль театральных коллективов «Наши роли только главные» прошел в Наро-Фоминске для участников клуба «Активное долголетие». Коллективы соревновались в трех номинациях: «Театральный дуэт», «Мюзикл», «Малая театральная коллективная постановка».

При оценке жюри оценивало внешний вид участников, владение сценической речью и пластикой, а также оригинальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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