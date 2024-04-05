Областной фестиваль «Театральная планета» начался в Шатуре

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.