Областной фестиваль «Серебряные виртуозы» прошел в Домодедове

Фестиваль Московской области «Серебряные виртуозы» собрал самых энергичных и талантливых пенсионеров. Они пели, танцевали, исполняли музыку и демонстрировали свое творчество на ярмарке рукоделия.

«Мы рады вас приветствовать в Домодедове. От имени главы городского округа Евгении Михайловны Хрусталевой желаем вам сегодня получить максимальное удовольствие от того, что вы здесь выступаете, и от того, что вы являетесь зрителем тех замечательных номеров, которые 12 победителей нам сегодня будут демонстрировать», - сказала заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

Самому старшему участнику фестиваля исполнилось 85 лет. Валентина Николаевна сыграла на ложках с ансамблем. Для гостей работала ярмарка «Лига мастеров». Каждый мог купить себе сувениры прикладного творчества. Помимо этого, для посетителей организовали мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах и росписи глиняной игрушки.

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