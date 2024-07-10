Областной фестиваль молодежи прошел во Фрязине
День молодежи отпраздновали во Фрязине. Для всех, кто стремится реализовать свой потенциал и ищет новые возможности для развития, в лесопарке прошел областной фестиваль «Это молодежь!».
Открыл молодежный фестиваль турнир по стритболу. На других площадках проводили танцевальный баттл, состязания на силу и ловкость, мастер-класс по изготовлению лимонада. А затем состоялся праздник красок. Участники одновременно запустили разноцветные порошковые краски в воздух.
Гости праздника отметили, что фестиваль «Это молодежь!» - самое яркое событие этого лета.
Организаторами праздника выступили администрация городского округа и Молодежный центр города Фрязино.
«Наша цель - раскрыть творческий потенциал детей через активные мероприятия и дворовый спорт. Мы очень активно этим занимаемся», - отметил директор муниципального учреждения «Молодежный центр города Фрязино» Роман Амурцев.
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