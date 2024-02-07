Областной фестиваль-конкурс патриотической песни пройдет в Балашихе в феврале

Более 600 человек приняли участие в аукционах по земельно-имущественным торгам. Самую высокую цену за участок земли зафиксировали в Балашихе.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, на минувшей неделе с 29 января по 4 февраля прошло 175 аукционов.

Цена 20 соток земли для ведения садоводства в Балашихе стартовала с 575 тысяч рублей, но 18 участников увеличили начальную стоимость в 42 раза. Таким образом стоимость участка выросла до 24 миллионов рублей. Эта цена оказалась самой высокой за отчетный период.

Напомним, что все желающие могут найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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