Областной фестиваль исторического бального танца проведут в Лобне 21 июня

Фестиваль призван развивать и делать популярным танцы среди лиц старшего поколения, а также приобщать участников к историческому наследию. Уже определен дресс-код мероприятия. Женщин будут ждать в вечерних платьях, а мужчин с белым верхом, черным низом или в строгом костюме. Обозначены и ограничения по возрасту участников - 55+ лет для женщин и 60+ лет для мужчин.

Дата и время проведения - 21 июня в 11:00. Место - дворец культуры «Чайка» на улице Дружбы, 3. Бальный фестиваль имеет статус областного.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».