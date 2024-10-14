Областной фестиваль будущих мам прошел в Дедовске

Будущим мамам на фестивале представили информацию о предложениях местных роддомов и перинатальных центров региона, что помогло им более осознанно подойти к выбору места для родов.

В событии приняли участие более 200 человек. Это позволило им лучше понять и поддержать своих партнерш в столь важный момент.

«Фестиваль - единственное подобное мероприятие в Подмосковье, и приятно, что число его участников растет», - отметила заведующая женской консультацией «Истринской клинической больницы» Айшат Вагабова.

Для мам были организованы лекции и мастер-классы, на которых они могли узнать больше о беременности и родах, а также задать интересующие вопросы специалистам. Для детей была предусмотрена игровая зона, где малыши могли весело провести время, пока родители участвовали в мероприятиях.

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