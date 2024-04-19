19 апреля 2024, 20:22

Областной этап «Президентских состязаний» прошел в Лобне

Читайте нас в: Google Новости

В спортивном комплексе «Юность» городского округа Лобня состоялся муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участниками стали ученики всех учебных заведений города.

Целью «Президентских состязаний» является привлечение молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Программа соревнований предусматривала отжимания для девушек, подтягивания на высокой перекладине для юношей, подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения сидя для юношей и девушек, приседания и эстафету.

Команда 6 «В» класса школы № 6 имени Сахнова, заслужила победу и получила право представлять свою школу на региональном уровне «Президентских состязаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Лобня
19 апреля 2024, 20:46
Долголеты из Лобни посетили усадьбу имени Тютчева
Читайте нас в: Google Новости
Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева». Для них организовали экскурсию.

На расстоянии 50 километров от Москвы находится историческое поместье, где в прошлом проживал поэт Боратынский вместе с семьей. Согласно его собственным проектам, в Муранове возведен особняк, который дошел до наших дней.

В этом месте также проживала семья поэта Тютчева, чьи семейные ценности и рукописи перевезены в усадьбу после его кончины. Так Мураново превратилось в ключевой центр хранения наследия этого выдающегося русского литератора.

Музейное собрание усадьбы насчитывает свыше 30 тысяч экспонатов, большая часть которых состоит из предметов, когда-то принадлежавших хозяевам поместья и их близким. Это одна из самых значительных в России коллекций мебели, обширный ассортимент художественных произведений и впечатляющая библиотека.

Отметим, что присоединиться к клубу «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, зарегистрированные на постоянной основе в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Активное долголетие
19 апреля 2024, 20:44
Подмосковный ГУРБ и судебные приставы разработали план совместной работы
Главное управление региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Руководство специализированного отдела подмосковных судебных приставов, представители Главного управления региональной безопасности по Московской области и администрации городского округа Химки провели совместный прием жителей. Горожане смогли задать множество важных вопросов.

Участники встречи рассказали жителям о правилах предоставления земельных участков, как поставить на кадастровый учет участки, на которых расположены МКД и ответили на другие проблемные вопросы.

По итогам мероприятия приставы с представителями местного самоуправления проработали общую схему действий для эффективного исполнения судебных решений по восстановлению нарушенных прав и интересов жителей городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
19 апреля 2024, 20:07
Специалисты МОПЦ провели более 3 тысяч успешных процедур ЭКО
Пресс-служба МОПЦ
Читайте нас в: Google Новости
Более трех тысяч младенцев появились на свет В Подмосковье благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. ЭКО успешно проводят врачи отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московского областного перинатального центра с 2007 года.

По словам заведующей отделением ВРТ МОПЦ Елены Федоровой, базовую программу ЭКО для пациентов, имеющих регистрацию в Подмосковье, проводят за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

«В программу входят стимуляция суперовуляции, пункция фолликулов пациентки с получением яйцеклеток, оплодотворение яйцеклеток и „выращивание“ эмбрионов, перенос эмбрионов пациентки в матку, криоконсервация эмбрионов», - рассказала Федорова.

Она добавила, что по полису ОМС пациенты могут пройти базовые лабораторные обследование и получить лекарства в период проведения программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Технологии
19 апреля 2024, 19:58
Жители Балашихи смогут бесплатно проверить здоровье в апреле
Читайте нас в: Google Новости
Бесплатно проверить свое здоровье могут жители Балашихи 20 апреля. Сделать это можно в поликлиниках № 2 и № 14.

Жителям, которые хотят бесплатно пройти обследование, с собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 14 в Железнодорожном на Пролетарской, 3 и № 2 на Третьяка, 4 с 8:00 до 13:00. Посетителю нужно будет заполнить анкету. После пациенту измерят давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также можно сделать флюорографию, сделать электрокардиограмму, посетить маммолога. Если врач выявит патологию, то направит на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый корпус поликлиники Лобни откроют в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники Балашиха Диспансеризация

Новости по теме