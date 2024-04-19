Областной этап «Президентских состязаний» прошел в Лобне

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Целью «Президентских состязаний» является привлечение молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Программа соревнований предусматривала отжимания для девушек, подтягивания на высокой перекладине для юношей, подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения сидя для юношей и девушек, приседания и эстафету.

Команда 6 «В» класса школы № 6 имени Сахнова, заслужила победу и получила право представлять свою школу на региональном уровне «Президентских состязаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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