Областной этап мирового чемпионата по чтению вслух пройдет в Воскресенске 24 апреля

Читайте нас в:

Участниками чемпионата могут стать все любители выразительного чтения в возрасте от 18 лет и старше. Финалистов определят по сумме трех раундов, среди троих лучших жюри выберет победителя.

После чемпионов со всех регионов России ждет суперфинал, который пройдет на Красной площади в Москве.

Чемпионат пройдет 24 апреля в 16.00 в отделе краеведения Центральной библиотеки по адресу: Воскресенск, улица Пионерская, 9. Для участия в отборочном туре нужно зарегистрироваться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками чемпионата могут стать все любители выразительного чтения в возрасте от 18 лет и старше. Финалистов определят по сумме трех раундов, среди троих лучших жюри выберет победителя.

После чемпионов со всех регионов России ждет суперфинал, который пройдет на Красной площади в Москве.

Чемпионат пройдет 24 апреля в 16.00 в отделе краеведения Центральной библиотеки по адресу: Воскресенск, улица Пионерская, 9. Для участия в отборочном туре нужно зарегистрироваться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».