07 февраля 2024, 22:19

Областной чемпионат «Информационная безопасность» пройдет в Подольске в марте

Министерство образования МО
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Региональный чемпионат Московской области по компетенции «Информационная безопасность» пройдет в марте в Подольском колледже имени А. В. Никулина. Студенты и школьники будут искать пробелы в информационных системах, а также участвовать в криминалистическом анализе скомпрометированных компьютерных устройств.

Главная цель чемпионата - поддержка талантливых молодых специалистов при трудоустройстве, а также популяризация наиболее востребованных рабочих профессий и компетенций среди подростков и молодежи.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, чемпионат охватывает все возрастные группы учеников, поэтому он проходит в три этапа: для школьников 11-13 лет, школьников от 14 лет и студентов колледжей.

«Важно популяризировать такое важное направление, как „Кибербезопасность“ среди учащихся младших и средних классов, ведь возраст пользователей сети Интернет с каждым годом уменьшается, а количество мошенников и угроз возрастает», - добавили в ведомстве.

Чемпионат пройдет с 11 по 30 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году.

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Подольск Школьники Образование
07 февраля 2024, 22:38
Проверку готовности муниципалитетов к весенним паводкам запустили в Подмосковье
ГКУ МО "МОС АВС"
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Специалисты коммунальных служб приступили к проверкам готовности к паводкам объектов, которые расположены в зонах наиболее вероятных затоплений в период весеннего половодья. Первым проверили городской округ Химки.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Химках проверили канализационно-насосную станцию на улице Заречной, водозаборный узел на Новогорском шоссе и котельную на Нагорном шоссе.

Также инспекторы оценили качество уборки территории от снега, а также проверили наличие и работоспособность откачивающего оборудования и резервных источников электропитания, состояние коммуникаций, подготовку сотрудников к работе в чрезвычайных ситуациях.

Первый этап проверок пройдет с 5 февраля по 5 марта и покажет готовность гидротехнических сооружений, плотин, объектов жизнеобеспечения в 41 муниципалитете.

Второй этап проверок специалисты МОС АВС проведут по плану в марте и апреле. Это 52 коммунальных объекта - котельные, ВНС, ВЗУ, очистные сооружения - в 16 муниципалитетах Подмосковья, находящиеся в зоне возможного подтопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Химки Паводки
07 февраля 2024, 21:59
Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
Минтранс Подмосковья
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Мощный снегопад, обрушившийся на Московскую область, вывел более двух тысяч дорожников на расчистку улиц от снега. Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы.

Как сообщили в Минтрансе области, бригады дорожных рабочих очищают от снега и проводят противогололедную обработку муниципальной и региональной сети.

«В связи с усилившимся снегопадом на линию выведено более 2,3 тысяч дорожных рабочих и свыше полутора тысяч единиц снегоуборочной техники. В настоящее время дорожные службы работают по сценарию „Снегопад“. Общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также он отметил, что ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки.

В ведомстве призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто все же решит отправиться в дорогу, быть особенно внимательными и осторожными - соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе работы по уборке снега идут по утвержденной схеме.

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Дороги Снегопад
07 февраля 2024, 21:13
Андрей Воробьев заявил, что директора новой школы в Павловской Слободе уже выбрали
Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о новой школе, которую строят в Павловской Слободе. Она сможет принять 1100 детей, а открытие планируется к новому учебному году.

По словам губернатора, директора уже выбрали.

«Им станет Елена Викторовна Дятлова. Опытный педагог, которая более 24 лет проработала в школах Москвы и Подмосковья. Сейчас мы набираем учителей, всего будет 56 специалистов», - сообщил Воробьев.

В школе будут несколько профильных классов: инженерный, педагогический и медицинский, и два спортивных класса для малышей и старшеклассников. Появятся творческие и лаборантские мастерские, площадки для игр и тренировок, а также большая библиотека, актовый зал, столовая и медкабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о новой школе , которую строят в Павловской Слободе. Она сможет принять 1100 детей, а открытие планируется к новому учебному году.

Школы Андрей Воробьев
07 февраля 2024, 20:48
Михаил Хайкин доложил Андрею Воробьеву о благоустройстве Истры
Министерство благоустройства Московской области
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Министр Благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил о результатах и планах благоустройства в Истре губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Сделано уже многое, и немало дел запланировано на 2024 год.

По словам Хайкина, за пять лет работы министерства благоустроили парк на набережной реки Песочной, парк культуры и отдыха на реке Истре, территорию Торговой площади, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».

«Лесопарк в Павловской Слободе „Шишкин лес“ один из девяти лесопарков, запланированных для благоустройства по программе губернатора „Парки в лесу“ в 2023 году. В результате благоустройства в нем появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивная и детская площадки, пункт проката спортивного оборудования» - отметил Хайкин.

Открытие Центральной части в Дедовске в районе улицы Гагарина запланировано на 2024 год.

В 2024–2025 годах планируется открытие лесопарка «Истринский лес» в городе Истра.

«В Истринском лесу будут проложены пешеходные маршруты протяженностью 3,4 км, лыжная трасса 1,5 км. Также на территории появятся детские и спортивные площадки», -пояснил министр.

Все работы будут вестись по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале , что в январе 2024 года лесопарк «Шишкин лес» посетили 20 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра

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