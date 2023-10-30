Областному НИИ акушерства и гинекологии присвоили имя академика Краснопольского

«Для всего коллектива МОНИИАГ большая честь и огромная ответственность работать в учреждении, которое будет носить имя выдающегося ученого Владислава Ивановича Краснопольского», - подчеркнул директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Решение приняли для увековечения памяти заслуженного врача России, почетного гражданина Московской области Владислава Краснопольского. Он трудился в областном институте более 60 лет.

Краснопольский родился 1 июля 1938 года. В течение 32 лет он возглавлял Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, а последние пять лет был его президентом. Научные разработки заслуженного врача охватывали наиболее сложные и актуальные проблемы акушерской и гинекологической науки.

В 2003 году при его участии в институте создали областной Центр по невынашиванию беременности. Благодаря его работе сократилось число ранних потерь беременности, а также снизился процент преждевременных родов. Также по инициативе Краснопольского в Московской области с 2009 года началась вакцинация девочек-подростков против папилломавирусной инфекции с целью снижения заболевания раком шейки матки.

Отмечается, что академик уделял большое внимание воспитанию молодого поколения врачей. Для этого в Подмосковье создали школу высококвалифицированных специалистов акушеров-гинекологов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».