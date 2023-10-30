30 октября 2023, 17:51

Областному НИИ акушерства и гинекологии присвоили имя академика Краснопольского

МОНИИАГ
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МОНИИАГ присвоили имя академика Краснопольского. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев 30 октября.

«Для всего коллектива МОНИИАГ большая честь и огромная ответственность работать в учреждении, которое будет носить имя выдающегося ученого Владислава Ивановича Краснопольского», - подчеркнул директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Решение приняли для увековечения памяти заслуженного врача России, почетного гражданина Московской области Владислава Краснопольского. Он трудился в областном институте более 60 лет.

Краснопольский родился 1 июля 1938 года. В течение 32 лет он возглавлял Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, а последние пять лет был его президентом. Научные разработки заслуженного врача охватывали наиболее сложные и актуальные проблемы акушерской и гинекологической науки.

В 2003 году при его участии в институте создали областной Центр по невынашиванию беременности. Благодаря его работе сократилось число ранних потерь беременности, а также снизился процент преждевременных родов. Также по инициативе Краснопольского в Московской области с 2009 года началась вакцинация девочек-подростков против папилломавирусной инфекции с целью снижения заболевания раком шейки матки.

Отмечается, что академик уделял большое внимание воспитанию молодого поколения врачей. Для этого в Подмосковье создали школу высококвалифицированных специалистов акушеров-гинекологов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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Врачи Медицина
30 октября 2023, 20:45
Первые операции по установке кардиостимуляторов провели в Сосудистом центре Дубны
unsplash.com
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В Сосудистом центре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне провели первые операции по имплантации кардиостимуляторов. Медучреждение полностью оснащено всем необходимым для таких процедур.

Одним из первых пациентов, которому успешно имплантировали кардиостимулятор в Дубне, стал Олег Щавелев. Он поделился, что в 80 лет столкнулся с одышкой, также мужчине стало труднее ходить. Врачи рекомендовали установить кардиостимулятор в Москве, однако добраться до столицы пожилому человеку было сложно.

«Был звонок, мне сказали - теперь можно в Дубне», - рассказал он.

Операция по установке имплантата прошла успешно. Сейчас Сосудистый центр полностью оснащен всем необходимым - в медучреждении есть стимуляторы разного ранга, отметил руководитель лечебного заведения Виталий Андреев.

«Также мы идем следующим шагом к имплантации трехкамерного стимулятора, который будет имплантироваться уже при более серьезных нарушениях ритма», - добавил он.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров ранее отметил успехи наукограда в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что Сосудистый центр оснащен новейшем оборудованием. Также было принято решение о включении медучреждения в маршрутизацию Московской области.

Дубна Врачи Медицина
30 октября 2023, 18:55
Более 180 тысяч упаковок лекарств поставили в Подмосковье по офсетному контракту с 2022 года
Unsplash
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С начала 2022 года в медорганизации Подмосковья поставляют лекарства по офсетному контракту. Так, за это время больницы получили более 180 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 380 миллионов рублей.

«В условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ „Дубна“, и мы уверены в сроках поставки, а также в их стоимости», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что Минздрав Московской области заключил два контракта со встречными инвестиционными обязательствами. Согласно условиям, ведомству поставляются жизненно важные лекарственных препараты.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Больницы Медицина
30 октября 2023, 18:42
Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник
Росгвардия Московской области
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Сотрудники и ветераны вневедомственной охраны Росгвардии отметили профессиональный праздник 29 октября. С 71-й годовщиной личный состав поздравил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Он выразил благодарность за решительность, профессионализм и готовность прийти на помощь оказавшимся в беде людям. Глава ведомства также подчеркнул, что личный состав службы вносит заметный вклад в достижение целей СВО. Сейчас под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 840 тысяч мест проживания граждан.

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Росгвардия
30 октября 2023, 18:35
Школьникам из Химок рассказали о деятельности уполномоченного по правам человека
Фотограф Александр Зубарев
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Школьники из Химок посетили постановку по повести Василя Быкова в театре Российской Армии. После спектакля сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области рассказал ребятам о деятельности омбудсмена.

«Я и мои сотрудники регулярно проводим такие встречи с молодежью вы рамках правового просвещения. Хочу отметить, что ребята знают свои права и обязанности и им интересна правовая культура», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

По ее словам, подобные мероприятия также пройдут в ноябре.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Молодежь Образование

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