07 октября 2024, 11:08

Областная военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Воскресенске

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Школьники из 15 муниципалитетов Подмосковья поучаствовали в игре «Зарница» в Воскресенске. Лучшей стала команда из Ступина.

Посоревноваться в Воскресенск приехали команды из Ступина, Подольска, Коломны, Раменского, Егорьевска и других муниципалитетов Подмосковья. Ребята соревновались в сборке-разборке автомата, испытании «Горный спецназ», исторической викторине.

Также для участников подготовили полосу препятствий. Школьники показали свои умения в конкурсе «Прорыв», в стрельбе из пневматической винтовки, в этапе радиационной, химической и бактериологической защиты.

Победителем игры стала команда из Ступина. На втором месте оказались ребята из команды «Пламя» из Воскресенска.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева отметила, что проводить такие мероприятия важно, чтобы развивать патриотизм и физическую подготовку у молодежи.

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Школьники Воскресенск Патриотизм
07 октября 2024, 12:16
Фестиваль поклонников отечественного автопрома прошел в Богородском округе
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Фестиваль отечественного автопрома «Тазофест» прошел в Электроуглях. На площади собрались настоящие ценители машин Lada.

Итоги фестиваля «Тазофест» подвели в Электроуглях. На площади перед культурно-досуговым центром «Квант» собрались истинные ценители машин Lada.

Для них машина - это не просто средство передвижения, а настоящая любовь, в которую они готовы вкладывать время, силы и деньги.

Участники представили своих железных коней с доработками, тюнингом, ярким дизайном кузова.

На площади были организованы тематические зоны, где можно было узнать об особенностях ремонта старых авто, задать вопросы участникам и гостям фестиваля.

Также всех участников ждали конкурсы с призами, музыка народное голосование по выбору автомобиля - фаворита фестиваля.

Всего 21 участник поборолся за победу в «Тазофесте».

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Фестивали Машины Богородский
07 октября 2024, 12:16
Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности в Подмосковье пройдет с 8 по 29 октября
Unsplash
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Ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. В Мининвесте Подмосковья сообщили, что участники смогут проверить свои знания в финансах и получить рекомендации для их улучшения. Самые успешные участники получат именные сертификаты.

Зачет можно пройти как индивидуально, так и всей семьей. Сложность заданий зависит от возраста, а сами вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях. Для опытных участников предусмотрен продвинутый уровень.

Детям младшего возраста будут доступны интерактивные задания в игровой форме, а для школьников 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдет олимпиадный зачет, успешное прохождение которого даст возможность выйти в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победители получат льготы при поступлении в вузы.

Зарегистрироваться на зачет можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Инвестиции
07 октября 2024, 11:55
Фестиваль акварели памяти художника Коробкова открыли в Лобне
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Традиционный фестиваль «Яблоневый сад» в седьмой раз проходит в Лобне. Жители смогут увидеть работы 70 авторов со всей России.

Выставка открылась в художественной галерее Лобни. Фестиваль посвящен памяти основателя учреждения, заслуженного художника России Владимира Коробкова.

В экспозиции находятся 125 работ 70 авторов. Акварели представили как профессионалы, так и молодые таланты.

Отметим, что фестиваль организуют в Лобне уже в седьмой раз. Увидеть работы можно в галерее в доме № 16 на улице Ленина до 6 ноября.

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Лобня Художники Фестивали
07 октября 2024, 11:53
Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года.

Имеющие положительный ВИЧ-статус женщины могут получить необходимую терапию при постановке на учет по беременности. При своевременно назначенном лечении ребенок родится здоровым, рассказали в подмосковном Минздраве. При соблюдении всех рекомендаций риск передачи вируса составляет менее 1%.

«Забота о здоровье мамы и малыша - наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в регионе родились более 300 здоровых детей», - сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

При планировании беременности важно заранее пройти обследование на ВИЧ и при положительном результате начать терапию.

В Подмосковье успешно реализуют программы перинатальной профилактики. Женщину наблюдают на всех этапах беременности и после родов. Ребенок также находится на контроле медиков до снятия диагноза. При выявлении инфекции ему назначают лечение в первые две недели.

Узнать больше о постановке на учет в СПИД-центр, а также о рекомендациях беременным можно по ссылке.

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