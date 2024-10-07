Областная военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Воскресенске

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Посоревноваться в Воскресенск приехали команды из Ступина, Подольска, Коломны, Раменского, Егорьевска и других муниципалитетов Подмосковья. Ребята соревновались в сборке-разборке автомата, испытании «Горный спецназ», исторической викторине.

Также для участников подготовили полосу препятствий. Школьники показали свои умения в конкурсе «Прорыв», в стрельбе из пневматической винтовки, в этапе радиационной, химической и бактериологической защиты.

Победителем игры стала команда из Ступина. На втором месте оказались ребята из команды «Пламя» из Воскресенска.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева отметила, что проводить такие мероприятия важно, чтобы развивать патриотизм и физическую подготовку у молодежи.

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