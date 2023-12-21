Областная тренировка по эвакуации прошла во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске

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Персонал организовано за несколько секунд вывел из здания воспитанников кружков и их родителей.

«Все действовали грамотно, все знают, что делать. Детей вывели своевременно. На будущее, понятно, собираем детей возле гардероба, одеваем и выводим всех дружно на улицу», - сказал главный эксперт отдела по делам ГУ и ЧС администрации городского округа Подольск Семен Иваньян.

Сотрудники дворца культуры каждые полгода проходят специальные инструктаж, а на случай возгораний в каждом помещении расположен огнетушитель. В рамках тренировки всем участникам раздают агитационные материалы. В листовках - правила поведения во время чрезвычайных ситуаций или пожара.

«Главная задача - без паники выйти на улицу в безопасное место. Все остальное сделают пожарные», - отметил начальник отделения организации службы подготовки и пожаротушения 24-го пожарно-спасательного отряда Подольского гарнизона Валерий Кузнецов.

Пожарноспасательный гарнизон в рамках областной тренировки проводит разведку и отрабатывает вызов. В учреждении культуры инсценируют ситуацию, при которой спасателям необходимо эвакуировать одного из сотрудников дворца культуры. Все проходит быстро и четко.

Сотрудники МЧС также внимательно осматривают средства пожаротушения, внутренние пожарные краны и систему пожарной сигнализации, чтобы в случае пожароопасной ситуации все работало исправно.

В Подольске эвакуационные мероприятия прошли на 250 объектах. Это социальный и образовательные учреждения, торговые центры. Такие тренировки проводятся ежеквартально.

Напомним, в случае возгорания или возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефону - 112.

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