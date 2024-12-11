11 декабря 2024, 18:09

Областная клиническая больница в Мытищах отметила 145-летие

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Праздник в честь 145-летия медицинского учреждения отметили во Дворце культуры «Яуза». Лучших сотрудников наградили за добросовестный труд.

Коллектив больницы насчитывает порядка 2 700 человек, среди которых врачи, медицинские сестры, санитарки, водители и не только. Большинство из них отдали любимой профессии не один десяток лет, трудясь во благо здоровья пациентов и спасая человеческие жизни.

«Поздравляю всех медицинских работников и специалистов, благодаря многолетнему труду которых сегодня Мытищинская областная клиническая больница занимает лидирующие позиции в своей сфере. Огромное спасибо за ваш труд», - поздравила гостей праздника Юлия Купецкая, глава городского округа Мытищи.

Самых инициативных сотрудников, которые за годы службы внесли большой вклад в медицину, наградили благодарственными письмами и грамотами.

«В больнице работать комфортно и интересно. Медики всегда в хорошем настроении, они постоянно придумывают что-то новое и стараются воплотить свои идеи в жизнь. Каждый день, приходя на работу, мы ожидаем чего-то необычного. Ведь человеческий организм - это сложный и непредсказуемый механизм. Это заставляет нас задумываться о будущем, быть готовыми к любым ситуациям и заботиться о пациентах», - рассказала Екатерина Склярова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мытищинской областной клинической больницы.

Поздравить коллектив с днем рождения приехали министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Нина Суслонова и представители администрации городского округа Мытищи.

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Праздники Здравоохранение Мытищи Врачи
11 декабря 2024, 19:36
Школьникам в Истре организовали экскурсию в музей истории МВД
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Школьники из Истры увидели экспонаты музея истории ОМВД. Детям подробно рассказали о создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского.

На экскурсии школьники смогли увидеть множество экспонатов, включая материалы, связанные с военными событиями: фотографии, документы, форму, награды и даже мотоцикл. Они не только демонстрируют историю полиции, но и помогают детям лучше понять, как менялась работа правоохранительных органов с течением времени и что это очень уважаемая профессия.

Роман Новиков, член Общественного совета при ОМВД округа, подробно рассказал детям об истории создания Отдела полиции, основных направлениях его деятельности, а также о большой ответственности и престиже профессии полицейского. Он подчеркнул, что работа в полиции требует не только профессионализма, но и высоких моральных качеств, таких как честность, справедливость и готовность прийти на помощь.

Еще в музее есть экспонаты времен Великой Отечественной войны, здесь рассказали ребятам истории о подвигах, совершенных сотрудниками ОМВД в то время.

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Дети Истра Музеи Школьники Полиция
11 декабря 2024, 18:32
Житель Чехова получил премию «Гордость Подмосковья» за достижения в спорте
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В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное мероприятие «Гордость Подмосковья», на котором более 200 семей были награждены за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Среди отмеченных — ученик средней школы № 1 городского округа Чехов Демьян Троянов.

Демьян получил благодарность от Министра физической культуры и спорта Московской области за свои спортивные успехи. Юноша занимается водным поло во Дворце спорта «Олимпийский имени Максимова» и уже добился значительных результатов. В апреле этого года он вместе с командой стал чемпионом на Первенстве Московской области, а также неоднократно занимал призовые места на различных соревнованиях.

На мероприятии Демьян присутствовал вместе с мамой. Его отец, Дмитрий Троянов, погиб в ноябре 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации. После этой трагедии Демьян и его старший брат стали главной поддержкой и опорой для своей мамы.

Старший брат Демьяна, Дмитрий, окончил школу с золотой медалью и сейчас учится на третьем курсе МГТУ имени Баумана. С детства он увлекался хоккеем и плаванием, а также имеет множество наград за спортивные достижения.

История семьи Трояновых - это пример силы духа, целеустремленности и любви к спорту. Демьян продолжает радовать близких своими успехами и вдохновлять окружающих на новые свершения.

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Спортсмены Чехов
11 декабря 2024, 18:24
Пожарно-тактические учения прошли в Чехове
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На территории производственного комплекса «Шаттдекор» в городском округе Чехов прошли пожарно-тактические учения, в которых приняли участие все подразделения Чеховского пожарно-спасательного гарнизона. Заместитель главы округа Павел Сибарсов, по поручению Михаила Собакина, лично оценил процесс и результаты тренировок.

Сценарий учений предполагал возникновение пожара в производственно-складском здании, где остались заблокированные люди. На место происшествия оперативно прибыл расчет, который провел разведку ситуации. Газодымозащитная служба сосредоточилась на поиске и спасении пострадавших, а сотрудники пожарной части № 79 приступили к тушению огня и предотвращению его распространения.

По итогам учений Павел Сибарсов отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Регулярные тренировки экстренных служб в округе помогают отработать действия в различных чрезвычайных ситуациях и способствуют повышению уровня пожарной безопасности.

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Спасатели Чехов
11 декабря 2024, 18:21
«Новая реальность». Вячеслав Духин — о грани между журналистикой и блогингом
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В Подмосковье состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Золотой пиксель». Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин поблагодарил всех, кто занимается созданием контента и рассказывает о жизни региона. По его словам, блогинг и журналистика тесно связаны — оба формата влияют друг на друга, расширяя возможности для получения информации и обмена мнениями.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и всех, кто занимается созданием любого контента. Будь это тексты, музыка, фотография, видео - все, что угодно», - отметил он.

Спикер подчеркнул, что сейчас можно найти и контент-мейкеров, и блогеров, у которых миллионная аудитория, и влияние превосходит некоторые традиционные СМИ.

«Это новая реальность, с которой нужно мириться, с которой нужно считаться. В общем, это хорошо, потому что там, где СМИ регулируется слишком жестко, блогеры возвращают нас в реальность и дают понимание, что на самом деле происходит», - добавил Духин.

На конкурсе представлены разные номинации для авторов. В их числе «Лучшая песня о Подмосковье», «Лучший репортаж с передовой», «Подмосковный трэвел-влог», «Лучший рилс» и многие другие.

Премия направлена на популяризацию исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, а также создание нового интересного образа Московской области в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. За победу боролись свыше 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.

Спасатели Чехов

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