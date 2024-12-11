Областная клиническая больница в Мытищах отметила 145-летие

Коллектив больницы насчитывает порядка 2 700 человек, среди которых врачи, медицинские сестры, санитарки, водители и не только. Большинство из них отдали любимой профессии не один десяток лет, трудясь во благо здоровья пациентов и спасая человеческие жизни.

«Поздравляю всех медицинских работников и специалистов, благодаря многолетнему труду которых сегодня Мытищинская областная клиническая больница занимает лидирующие позиции в своей сфере. Огромное спасибо за ваш труд», - поздравила гостей праздника Юлия Купецкая, глава городского округа Мытищи.

Самых инициативных сотрудников, которые за годы службы внесли большой вклад в медицину, наградили благодарственными письмами и грамотами.

«В больнице работать комфортно и интересно. Медики всегда в хорошем настроении, они постоянно придумывают что-то новое и стараются воплотить свои идеи в жизнь. Каждый день, приходя на работу, мы ожидаем чего-то необычного. Ведь человеческий организм - это сложный и непредсказуемый механизм. Это заставляет нас задумываться о будущем, быть готовыми к любым ситуациям и заботиться о пациентах», - рассказала Екатерина Склярова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мытищинской областной клинической больницы.

Поздравить коллектив с днем рождения приехали министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Нина Суслонова и представители администрации городского округа Мытищи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».