06 ноября 2023, 20:39

Областная больница в Химках получила новое лабораторное оборудование

Telegram-канал Администрации г.о. Химки
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Учреждения здравоохранения Московской области продолжают обновлять и закупать оборудование. Сейчас в «Химкинскую больницу» поступили портативные аппараты экспресс-определения кардиомаркеров. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов рассказал, что поступившие в учреждение аппараты просты в управлении.

Их разработка велась таким образом, чтобы анализ кардиомаркеров производился максимально быстро. Владислав Мирзонов подчеркнул, что скорость диагностирования крайне важна для успешного лечения пациентов.

Отметим, что в прошлом году в «Химкинскую больницу» поставили свыше 100 единиц медоборудования. В этом году планируется закупить для медучреждений региона еще более 400 аппаратов.

Депутат химкинского Совета Алексей Федоров добавил, что в Химках уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения. Так, за минувшие пять лет удалось обновить оборудования во многих учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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Больницы Химки
06 ноября 2023, 20:20
Представители Подмосковья завоевали 18 медалей на Кубке России по спортивной борьбе
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Представители Московской области завоевали 18 медалей на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Соревнованиях проводились с 3 по 6 ноября в городе Наро-Фоминск.

Глава Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Федерации грэпплинга России Роман Шамнэ отдельно подчеркнул, что по результатам соревнований будет сформирована сборная России.

«Уверен, что в ее составе окажутся представители Подмосковья», - добавил Роман Шамнэ.

​Он также поблагодарил организаторов соревнований и Федерацию грэпплинга России за поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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Обладателем кубка страны в весовой категории до 77 килограммов стал Андрей Карузин из городского округа Лыткарино. Таким образом он завоевал право представлять национальную сборную на чемпионате Европы. Также два третьих места в активе борца из Подольска Халималава Базихова. Он выступал в весе до 130 килограммов.

​Одну серебряную и одну бронзовую награду в женской весовой категории до 64 килограммов выиграла Ирина Чернышова, проживающая в городском округе Люберцы. В этой же категории бронзовых медалей удостоились Валерия Рахимова и Екатерина Яр из спортивного клуба «Самбист», расположенного в городе Лыткарино.

​Также медали и награды получили многие другие спортсмены, представлявшие Московскую область на соревнованиях.

Спортсмены
06 ноября 2023, 20:04
Промышленные предприятия из Химок представили разработки на выставке «Россия»
Telegram-канал Администрации г.о. Химки
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Промышленные предприятия из Химок представили свои разработки на Международной выставке-форуме «Россия». Это мероприятие является площадкой для демонстрации главных достижений страны и будет продолжаться с 4 ноября по 14 апреля на ВДНХ.

Одно из предприятий, научно-производственное объединение «Энергомаш», представило на выставке макет жидкостного ракетного двигателя РД-191, который применяется в ракетах-носителях семейства «Ангара».

Опытное конструкторское бюро «Факел» показало макеты двигательных установок «Марафон» и «СПД-50», обеспечивающих высокоскоростной интернет для проекта «Сфера» и для космических аппаратов.

«Конструкторское Бюро Химавтоматики» представило макет ракетного двигателя РД-0146Д, предназначенного для верхних ступеней и разгонных блоков ракеты-носителя «Ангара».

Машиностроительное конструкторское бюро «Искра», в свою очередь, выставило экспонат двигательной установки системы аварийного спасения космонавтов. Также на выставке были представлены и другие разработки промышленных предприятий из Химок.

В рамках форума также пройдут лекции и интерактивные мероприятия, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Стоит отметить, что предприятия ракетно-космической промышленности из Химок являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса РФ и их достижения свидетельствуют о высоком уровне квалификации российских специалистов в данной области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что стенд Московской области появится на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября на ВДНХ.

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Выставки
06 ноября 2023, 19:41
Атлеты установили 18 рекордов России и мира по буксировке тяжелой техники в Балашихе
Ирина Мальцева
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Шесть абсолютных рекордов мира, восемь рекордов России и мира, а также четыре рекорда России установили атлеты на турнире «Богатырские забавы» в Балашихе. Юные и опытные спортсмены изо всех уголков страны сдвигали с места спецтехнику, общий вес которой составил почти одну тысячу тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Все они должны распахнуть свои двери перед первыми посетителями до конца года.

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Шоу-турнир «Богатырские забавы» прошел в честь Дня народного единства под эгидой спортивного патриотически-богатырского движения «Дружина» во главе с Романом «Коловратом» Новиковым. Главной его целью является популяризация спорта, в том числе среди детей.

Во время соревнований рекорд России и мира удалось установить 13-летней юниорке проекта «Стальные птицы». Юная спортсменка протянула спецтехнику весом 27 тонн более чем на 14 метров, став самой сильной девочкой в мире.

Таким образом ей удалось побить рекорд самого сильного подростка в мире, несмотря на то, что у юной спортсменки нет за плечами многолетних тренировок. Заниматься силовым экстримом она начала только в августе этого года.

Самым старшим участником богатырского шоу стал 66-летний Серж Геворкян. Он в одиночку установил абсолютный рекорд России и мира по буксировке спецтехники весом 50 тонн.

Сам Роман «Коловрат» Новиков один за другим установил на шоу-турнире два абсолютных рекорда России и мира. Сначала он вместе с другими спортсменами за 32 секунды протянул автомобили в жесткой сцепке весом 150 тонн на расстояние 15 метров. Потом в паре с Сергеем Швачко за 30 секунд протянул 150 тонн трак-пуллом, держась за канаты.

Кроме того, отличились и представительницы женского пола. Они протянули спецтехнику весом 74,5 тонны за 19 секунд.

За установку рекордов атлетам вручили пояса, сертификаты, дипломы и медали.

Спортсмены Балашиха
06 ноября 2023, 19:17
Дмитрий Волошин проверил объекты теплоснабжения в Новых Химках
Telegram-канал Администрации г.о. Химки
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Глава Химок Дмитрий Волошин провел заседание оперативного штаба по вопросам отопления в местном филиале ТСК «Мосэнерго». В ходе встречи участники обсудили ход восстановительных работ на поврежденных участках трубопровода.

Дмитрий Волошин подчеркнул, что ситуация с теплоснабжением в округе продолжает улучшаться, а бригады ТСК «Мосэнерго» работают в усиленном режиме. По его словам, всем службам необходимо быть наготове и в случае аварии незамедлительно приступать к ремонтным работам.

Глава округа также вместе с главным инженером ТСК «Мосэнерго» Романом Агаповым проверил ход ремонтных работ в Новых Химках, у дома № 13 на улице 9 Мая и дома № 72 на Юбилейном проспекте.

Кроме того, Дмитрий Волошин посетил котельную, расположенную на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом жителей многоквартирных домов, а также социальные объекты в Новых Химках. В 2023 году там реконструировали котел, что помогло увеличить мощности.

По данным ТСК «Мосэнерго», на сегодняшний день на территории округа работает 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойного отопления и горячего водоснабжения в домах на различных улицах.

Отмечается, что жителям Химок, у которых отопительный период начался позже установленных сроков, проведут перерасчет квитанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

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Химки

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