Областная больница в Химках получила новое лабораторное оборудование

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Муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов рассказал, что поступившие в учреждение аппараты просты в управлении.

Их разработка велась таким образом, чтобы анализ кардиомаркеров производился максимально быстро. Владислав Мирзонов подчеркнул, что скорость диагностирования крайне важна для успешного лечения пациентов.

Отметим, что в прошлом году в «Химкинскую больницу» поставили свыше 100 единиц медоборудования. В этом году планируется закупить для медучреждений региона еще более 400 аппаратов.

Депутат химкинского Совета Алексей Федоров добавил, что в Химках уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения. Так, за минувшие пять лет удалось обновить оборудования во многих учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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