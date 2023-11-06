Областная больница в Химках получила новое лабораторное оборудование
Учреждения здравоохранения Московской области продолжают обновлять и закупать оборудование. Сейчас в «Химкинскую больницу» поступили портативные аппараты экспресс-определения кардиомаркеров. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
Муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов рассказал, что поступившие в учреждение аппараты просты в управлении.
Их разработка велась таким образом, чтобы анализ кардиомаркеров производился максимально быстро. Владислав Мирзонов подчеркнул, что скорость диагностирования крайне важна для успешного лечения пациентов.
Отметим, что в прошлом году в «Химкинскую больницу» поставили свыше 100 единиц медоборудования. В этом году планируется закупить для медучреждений региона еще более 400 аппаратов.
Депутат химкинского Совета Алексей Федоров добавил, что в Химках уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения. Так, за минувшие пять лет удалось обновить оборудования во многих учреждениях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.
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