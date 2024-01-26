Областная больница в Химках получила более 20 новых аппаратов с начала года

Для пациентов закупили оборудование для функциональной диагностики работы сердечнососудистой системы. Это семь электрокардиографов, которые одновременно собирают ЭКГ сигналы и печатают результат на термобумаге. Аппараты нового поколения могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Больница приобрела четыре аппарата для суточного мониторирования артериального давления, которые позволяют контролировать ритм человека. Закупили ультразвуковые аппараты для исследования сердца, сосудов и внутренних органов на общую сумму около девяти миллионов рублей.

В больницу также поступил новый санитарный автомобиль. Оборудование закупили благодаря программе модернизации первичного звена, нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».