Обильный снегопад в Подмосковье ускорил открытие горнолыжных курортов

«Я занимаюсь в клубе „СпортВектор“ уже пять лет, осваиваю коньковый ход. В прошлом году принимала участие в первом марафоне, бежала 10 километров, в этом году хочется увеличить дистанцию до 50 километров. Увидела, что трассы подготовлены, и вышла покататься», - рассказала Виктория Гулина.

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