Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД откроют до конца года

В ведомстве уточнили, что конструкцию уже опустили на постоянные опоры, сейчас строители занимаются устройством плиты проезжей части и парапетным ограждением. Дорожники также возводят рамповую часть тоннеля, занимаются устройством путепровода через Ямскую улицу и моста через реку Большую Вяземку. Отмечается, что на объекте круглосуточно трудятся около 300 человек и 70 машин.

Движение по трассе организуют по четырем полосам - по две в каждом направлении. Открытие обхода позволит исключить пересечения автодороги с железнодорожными путями Смоленского направления в одном уровне.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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