Обесточенные дома Одинцова подключили к дизельным электростанциям на время ремонта

Прибывшие на место бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам. На это время электричество в дома жителей подали через подключенные дизельные электростанции.

В пресс-службе подчеркнули, что повреждение кабеля обнаружили еще в воскресенье, 31 декабря. Но работы оказались сложными, потому их продолжили и завершили 1 января. В 18:45 электроэнергия поступила в дома жителей по обычной схеме.

Судя по открытым данным, свет в домах на Молодежной и улице Маршала Жукова пропал около 21:30.

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