01 января 2024, 20:39

Обесточенные дома Одинцова подключили к дизельным электростанциям на время ремонта

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Дизельные электростанции вернули свет в дома в первом и втором микрорайонах Одинцовского городского округа на время проведения необходимых работ. Перебои с электричеством возникли из-за повреждения кабеля, сообщила пресс-служба «Мособлэнерго».

Прибывшие на место бригады незамедлительно приступили к восстановительным работам. На это время электричество в дома жителей подали через подключенные дизельные электростанции.

В пресс-службе подчеркнули, что повреждение кабеля обнаружили еще в воскресенье, 31 декабря. Но работы оказались сложными, потому их продолжили и завершили 1 января. В 18:45 электроэнергия поступила в дома жителей по обычной схеме.

Судя по открытым данным, свет в домах на Молодежной и улице Маршала Жукова пропал около 21:30.

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Одинцово Электричество
01 января 2024, 13:42
Более 10 детей родились в Подмосковье в новогоднюю ночь
Unsplash
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Врачи Подмосковья помогли родиться 11 детям в новогоднюю ночь. Среди них шесть девочек и пять мальчиков.

В первые минуты нового года в Видновском перинатальном центре родилась девочка, принеся радость и счастье своим родителям. Ее появление на свет случилось немного позже полуночи, став символом новой надежды и начала удивительного пути.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что врачи медицинского учреждения всегда готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Она поздравила счастливых родителей с наступлением Нового года и выразила пожелания крепкого здоровья всем новорожденным.

Напомним, что в Московской области работает интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье ». На сайте можно найти необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

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Дети Врачи Новый год
01 января 2024, 09:00
Почетному гражданину Подмосковья Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года
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Почетному гражданину Московской области Леониду Ковалевскому исполнилось 73 года. Он является лауреатом всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» и лауреатом конкурса «Лучший муниципальный служащий России».

Леонид Павлович родился 1 января 1951 года в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР). Он начал работать авиамехаником на Авиационно-технической базе Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления гражданской авиации в 1970 году.

После этого он занимал такие посты, как секретарь комитета ВЛКСМ Домодедовского объединенного авиаотряда, председатель исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся. В декабре 1991 года его назначили главой Домодедовского района Московской области.

Также Ковалевский являлся сопредседателем Ассоциации глав городов и районов региона, членом Высшего совета при губернаторе, вице-президентом Ассоциации малых и средних городов России. Он получил звание почетного гражданина Московской области 30 сентября 2021 года.

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Дети Врачи Новый год
01 января 2024, 02:00
Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила желание 10-летней девочки из Донбасса
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Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная исполнила желание 10-летней Насти из Тельмановского района ДНР. Девочка получила на новый год гитару. Подарок вручили в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Сейчас отец девочки находится в зоне СВО. Настя любит музыку, рисовать и заниматься творчеством. Однажды она увидела ребят, которые играли и пели на гитаре. С тех пор она решила освоить этот музыкальный инструмент.

«Двадцать мальчиков и девочек, оставшихся без родителей, ребята из семей военнослужащий, чьи папы отдали жизнь за свою малую Родину или сейчас стоят за Отчизну на передовой, получили подарки, о которых давно мечтали», - уточнили в министерстве.

Ранее депутаты Московской области, заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний».

В их числе был и губернатор Андрей Воробьев , который исполнил желания еще пятерых ребят.

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Дети Новый год
31 декабря 2023, 20:17
«Верим в лучшее». Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом
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Уходящий год проверял россиян на прочность, но самое главное — он сплотил людей, как никогда прежде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, он поздравил жителей региона и всех россиян с наступающим Новым годом.

Уходящий год проверял россиян на прочность, но самое главное - он сплотил людей, как никогда прежде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале , он поздравил жителей региона и всех россиян с наступающим Новым годом.

«Особенно хочется поздравить тех, кто сейчас находится на передовой, вдали от своих близких. Парни, мы все ждем вас дома здоровыми и верим в лучшее», - сказал глава Подмосковья.

Воробьев пожелал всем счастья в Новом году и новых достижений, мира, уверенности и радости.

«Мы в своей работе часто опираемся на простую формулу - дела должны говорить за нас. Пусть 2024 станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел», - заключил губернатор.

Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов также поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством. Он пожелал здоровья, жизненных сил, новых побед и достижений.

Андрей Воробьев Новый год

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