Объем выборки стеклотары увеличился в два раза на подмосковных КПО в праздники

Эти данные получены от региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров, которые полностью сортируют свои отходы на КПО «Восток» и КПО «Нева».

Отобранное стекло будет переработано в новые бутылки, банки и строительные материалы. В Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области подчеркнули, что раздельному сбору отходов в Подмосковье уделяется значительное внимание.

Использование вторичного сырья в производстве стеклотары позволяет существенно сэкономить ресурсы, такие как кварцевый песок, сода и известняк, а также электроэнергию.