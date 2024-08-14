Объем производства приправ и специй вырос в Подмосковье на 25%

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Объем продукции достиг почти 25 тысяч тонн. Отмечается, что Подмосковье произвело свыше 79% от общего объема приправ и специй в ЦФО и 47% - от общероссийского объема.

Среди крупнейших производителей - «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова, «Спайс Продакшн» из Пушкино, «Дарсил» из Ленинского округа и другие.

Так, «Компания Натрули» из Домодедова производит специи и пряности, начиная от лаврового листа, заканчивая куркумой и сушеным молотым имбирем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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