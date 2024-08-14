14 августа 2024, 17:56

Объем производства приправ и специй вырос в Подмосковье на 25%

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Объем производства приправ и специй вырос в Подмосковье на 25% в первом полугодии. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем продукции достиг почти 25 тысяч тонн. Отмечается, что Подмосковье произвело свыше 79% от общего объема приправ и специй в ЦФО и 47% - от общероссийского объема.

Среди крупнейших производителей - «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова, «Спайс Продакшн» из Пушкино, «Дарсил» из Ленинского округа и другие.

Так, «Компания Натрули» из Домодедова производит специи и пряности, начиная от лаврового листа, заканчивая куркумой и сушеным молотым имбирем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

14 августа 2024, 18:17
Завод электрооборудования в Щелкове расширит производство
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Щелково продолжает свою работу предприятие «ФЗЭА», которое зарекомендовало себя как крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования высшего качества. Компания является одним из лидеров в области производства распределительных сетевых сооружений и имеет в своем активе множество значимых проектов.

Среди крупных объектов можно выделить Олимпийскую деревню, горнолыжный курорт «Роза Хутор», а также важные автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» и М-12 «Москва - Казань». Кроме того, предприятие принимало участие в модернизации аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодара.

Сейчас производство полностью перешло на российские лицензии и компоненты. В ходе общения с руководством и рабочими стало известно, что большинство сотрудников - местные жители, а средняя зарплата составляет около 100 тысяч рублей.

Важным шагом стало сотрудничество с Щелковским колледжем, для которого на территории производства было создано специальное оборудование для обучения студентов. Администрация городского округа Щелково активно поддерживает это начинание.

Предприятие также расширяется: арендованы новые участки земли с заброшенными сараями самопользования, и сейчас идет работа по наведению порядка на территории.

«Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», - отметил глава округа Андрей Булгаков, подчеркнув важность поддержки местного бизнеса.

Расширение предприятия создаст новые рабочие места для жителей муниципалитета, способствуя экономическому развитию региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Заводы
14 августа 2024, 17:58
Три гидротехнических сооружения отремонтировали в Пушкинском округе
Администрация г.о. Пушкинский
Читайте нас в: Google Новости
Гидротехнические сооружения отремонтировали в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске. В округе продолжается работа по подготовке к отопительному сезону.

Вопросы, которые возникают во время подготовки к осенне-зимнему сезону, обсудили на совещании с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым. Он напомнил, что управляющим организациями, не соответствующим требованиям, грозят штрафы или даже лишение лицензии.

«Особое внимание мы уделяем домам с высокой степенью износа на отдаленных территориях. В Пушкинском насчитывается 26 гидротехнических сооружений. Сейчас определяем порядок исследований по рискам в случае ЧС, определим действия по проектированию. Три основные гидротехнические станции в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске отремонтированы», - прокомментировал Максим Красноцветов.

Также на встрече отметили, что в округе удалось решить проблемы с несанкционированными свалками, в том числе в лесу. Глава муниципалитета поручил усилить работу в этом направлении на частных территориях.

Отметим, что в Подмосковье работают единый телефон и портал для заказа вывоза строительного мусора. Заявку можно оставить по телефону 122#7 или на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Пушкино
14 августа 2024, 17:56
Образовательный комплекс «Полет» ввели в эксплуатацию в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
Комплекс «Полет» построили в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. Образовательное учреждение со школой и детским садом откроют 2 сентября.

Площадь объекта составила около 25 тысяч квадратных метров. Здесь построили среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детсад на 200 мест.

В дошкольном блоке разместили группы, музыкальный и физкультурный залы. Около него обустроили площадку с песочницами, качелями, игровыми комплексами и навесами.

Начальная школа рассчитана на 600 учеников, основная и старшая - на 900. В четырехэтажном здании уже появились учебные и медицинские кабинеты, мастерские, библиотеки, столовые, современные актовый и спортивный залы. Штат сотрудников составит 170 специалистов.

«В центре „Полет“ мы сделали уклон на точные науки - математику, информатику, физику и робототехнику. Также откроем здесь медиаклассы с углубленным изучением английского, предпринимательский и технологический классы. На территории сделаем спортивную площадку, она будет доступна всем жителям района», - прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Отметим, что в микрорайоне живут более пяти тысяч детей. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на существующие детские сады и школы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Школы Образование
14 августа 2024, 17:55
Активисты Красногорска отправили 350 килограммов гумпомощи в Курск
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
Гуманитарную помощь с продуктами, средствами личной гигиены и медикаментами собрали волонтеры партии «Единая Россия» в Красногорске. Груз весом более 350 килограммов отправили жителям Курской области.

Посылку уже доставили в региональное отделение партии.

«Курск оказался под ударом противника. Более тысячи курян были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Благодарю всех неравнодушных красногорцев, депутатов, которые не остались в стороне и нашли в себе силы, средства помочь нашим согражданам. Только вместе мы Победим!» - сказал руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

Отметим, что гумпомощь продолжают собирать в Красногорске в отделе развития здравоохранения, в доме № 7 на Видной улице и в отделе социального развития управления по социальным вопросам администрации округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Волонтеры Курская область

Новости по теме