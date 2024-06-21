21 июня 2024, 11:40

Объем производства кофе вырос более чем на 12% в Подмосковье за год

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Объем производства кофе в первом квартале 2024 года составил 5,5 тысячи тонн. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что региональные компании произвели более 42% от общего объема кофе, изготовленного в ЦФО.

Сейчас в Московской области продолжается строительство кофейного завода в Подольске. В рамках первого этапа возводится вся необходимая инфраструктура: автономная насосная станция с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельная и трансформаторная подстанция, а также обжарочный цех.

Ежедневно на предприятии будут изготавливать до 45 тонн кофе. Ожидается, что объект возведут до конца текущего года. Новый завод позволит создать в округе около 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Инвестиции Кофе Сельское хозяйство
21 июня 2024, 12:48
Около 30 кинопоказов провели в «Умной библиотеке» в Химках с начала года
Администрация Химки г.о.
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Почти 30 киносеансов прошли в «Умной библиотеке» в Химках с начала года. Жители ознакомились с историческими, приключенческими и военными фильмами и мультиками.

Кинопоказы проходят в библиотеке преимущественно по вечерам. Следующий сеанс запланирован на 21 июня. Жителям Химок представят работу режиссера Тины Баркалая «Сказки Гофмана». Лирическую комедию с Екатериной Вилковой и Евгением Цыгановым в главных ролях можно будет посмотреть по адресу: улица Калинина, дом № 13. Пропуск по читательским билетам.

«Современные технологии, которыми оснащена библиотека, делают ее не только местом для чтения, но и центром культуры и творчества для всех поколений. Здесь есть доступ к интерактивным дисплеям, компьютерам, также можно посетить электронные читальные залы», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

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Химки Фильмы
21 июня 2024, 12:26
Биеннале визуальных искусств начнется в Серпухове 29 июня
Серпуховский историко-художественный музей
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Биеннале визуальных искусств впервые пройдет в Подмосковье с 29 июня по 29 сентября. Темой проекта определили «Искусство видеть. Авангард».

Главной площадкой мероприятия станет Серпуховский историко-художественный музей. В экспозиции представят не только отдельные виды и жанры искусств, но и их синтез. Например, художники представят взаимосвязь живописи и фотографии, театра и дизайна, мультимедиа и кино.

Для гостей биеннале подготовят экскурсии, лекции, кинопоказы и другие интерактивные мероприятия. Центральным событием станет выставка «Авангард: мастерская будущего». Там можно будет посмотреть работы Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка, Михаила Ларионова и других художников.

Каждую субботу во дворе музея будут проходить кинопоказы: от классики - «Андрея Рублева» Андрея Тарковского и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова - до молодого авторского кино. По словам куратора биеннале Алины Сапрыкиной, на три месяца Серпухов превратится в открытое творческое пространство, исследующее искусство авангарда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Музеи Серпухов Художники
21 июня 2024, 12:25
ЕГЭ на 100 баллов сдали 11 выпускников в Чехове
Медиасток.рф
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В этом году в Чехове 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Они показали максимальные результаты на экзаменах по литературе, русскому языку, математике и физике.

Во флагманской школе № 3 сразу два выпускника не допустили ни одной ошибки в заданиях ЕГЭ. Григорий Новиков сдал на 100 баллов русский язык, а Арсений Сафонов - математику.

«Готовился самостоятельно на протяжении года к профильной математике. Такой результат я ожидал. В 11 классе я писал три пробника подряд на 100 баллов. Поэтому такой результат не стал неожиданностью», - сказал Арсений.

Высокие результаты на экзамене и победа в национальной олимпиаде по анализу данных помогут Арсению поступить в Высшую школу экономики на факультет прикладной математики и информатики.

В школе № 2 отличный результат на ЕГЭ по физике показала отличница Диана Логачева. Решение сложных задач она сравнивает с логическими загадками. Готовиться к экзамену девочка начала в 10 классе.

Кроме того, в Чехове в этом году три стобалльника по литературе и шесть по русскому языку. Один из них отличник Константин Орлов, выпускник Нерастанновской школы. Он ни разу не сдал пробник ЕГЭ на максимум, но на экзамене по русскому собрался и не допустил ни одной ошибки. Юноша готовился к ответственному экзамену только в школе вместе со своей учительницей Людмилой Бурых.

«Практически ежедневно по два часа мы готовились. Нарабатывали все возможные материалы. Конечно, без собственной подготовки тоже тяжело. Чтобы победить, нужно хотеть этого», - отметил Константин.

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ЕГЭ Школы Школьники
21 июня 2024, 12:21
Школьница из Солнечногорска победила на всероссийском конкурсе по ветеринарии
Движение Первых г.о. Солнечногорск
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Председатель совета первичного отделения молодежного центра «Подсолнух» в Солнечногорске София Аколелова победила на Всероссийском конкурсе для учащихся сельских школ и городов «АгроНТРИ-2024». Она отличилась в номинации «Агровет», показав отличные познания в ветеринарии.

Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и городов «АгроНТРИ-2024» объединил более 350 участников из разных регионов страны. Очный региональный этап проходил в Тимирязевской академии. Задания состояли из пяти модулей, связанных с ветеринарной медициной: наложение швов, гистология, идентификация скота, чистка зубов ультразвуковым скалером и анатомия.

«По словам организаторов конкурса, основная цель номинации показать, как сегодня используются цифровые технологии в современном животноводстве. Поздравляем Софию с победой в региональном этапе и желаем удачи в финале!» - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям, Ассоциацией образовательных учреждений агропромышленного комплекса и рыболовства, группой компаний «ЦентрПрограммСистем» при грантовой поддержке «Движения первых».

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