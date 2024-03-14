Объем привлеченных инвестиций в Подмосковье вырос почти в 3 раза за 10 лет

«Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил почти 1,6 триллиона рублей. Это инвестиции в том числе в создание новых заводов, модернизацию действующих производств, создание новых рабочих мест, в развитие нашего Подмосковья», - подчеркнула она.

По ее словам, десять лет назад показатель составил чуть более 587 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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