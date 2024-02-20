20 февраля 2024, 16:14

Объем кредитов по промышленной ипотеке в Подмосковье превысил 11 миллиардов рублей

Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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По программе «Промышленная ипотека» заключено уже 77 кредитных договоров в Подмосковье. Компании получили свыше 11 миллиардов рублей на развитие бизнеса.

«Промипотека - это эффективный инструмент, позволяющий не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели нашим компания предоставили 11,2 миллиарда - это больше, чем в любом другом регионе страны», - подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей промышленной ипотеки стала компания «Полимерные технологии» из Подольска. Кредит в размере 14 миллионов рублей пойдет на покупку собственного здания. Ранее инвестор работал на арендованных площадях.

Программу «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позже инициативу поддержали в правительстве России и запустили на федеральном уровне.

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Инвестиции Кредиты Ипотека
20 февраля 2024, 16:59
Контроль за соблюдением правил парковки усилили в Лобне
пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова объявила о начале активной работы по борьбе с нарушениями правил парковки в городе. Неправильно припаркованные авто штрафуют и эвакуируют.

С седьмого февраля в Лобне усилен контроль за соблюдением правил парковки.

«В городе работает эвакуатор. В ближайшее время ожидаем еще два. Неправильно припаркованные машины теперь убираем с помощью техники», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

По словам ВРИП главы округа, на первом этапе автомобили будут не штрафоваться, а перемещаться в другие места для предотвращения создания препятствий. Однако за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей согласно статье 12.16.4 КоАП Московской области. Власти рассматривают возможность увеличения размера штрафов для усиления дисциплинирующего эффекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в регионе.

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Штрафы Лобня Правила Машины
20 февраля 2024, 16:43
Регоператор «МСК-НТ» провел экозанятие для воспитанников детского сада в Чехове
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Представители регионального оператора «МСК-НТ» провели экологическое занятие для воспитанников детского сада в Чехове. Ребятам рассказали о правильном отношении к мусору и раздельном сборе отходов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Маленькие жители округа также поучаствовали во флэшмобе «Сожми и закрути ПЭТ». Проект направлен на уменьшение объема пластика при раздельном сборе. Ребята в детском саду уже активно заботятся об окружающей среде - они собирают пластиковые крышечки и батарейки. Так, они отдали регоператору 60 литров «добрых крышечек».

Отметим, что за активное участие в благотворительном проекте «Добрые крышечки» регоператор «МСК-НТ» наградил МБОУ детский сад № 37 благодарственным письмом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Чехов Экология Мусор
20 февраля 2024, 16:28
Педагог Ольга Кашковская из Лобни стала финалисткой конкурса «Учитель-дефектолог России»
пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне прошел муниципальный этап конкурса «Учитель-дефектолог России». Победительницей стала логопед школы № 4 Ольга Кашковская. Она представит Лобню на региональном этапе конкурса «Учитель-дефектолог России».

Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, а также поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса.

В Лобне уделяется особое внимание развитию сферы образования. В данный момент в микрорайоне Катюшки строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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Лобня Учителя
20 февраля 2024, 16:13
Минтранс Подмосковья напомнил правила езды в оттепель
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По прогнозам синоптиков, погода в Московской области снова изменится. В среду столбики термометров опустятся до -1 градуса, а к концу недели поднимутся до +4 градусов. На этом фоне региональный Минтранс напоминает водителям основные правила езды в оттепель.

На мокрой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому важно соблюдать скоростной режим, держите дистанцию и боковой интервал, а также не совершать резких движений. Пешеходам же рекомендуют носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных правилами местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

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