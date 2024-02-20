Объем кредитов по промышленной ипотеке в Подмосковье превысил 11 миллиардов рублей

«Промипотека - это эффективный инструмент, позволяющий не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели нашим компания предоставили 11,2 миллиарда - это больше, чем в любом другом регионе страны», - подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей промышленной ипотеки стала компания «Полимерные технологии» из Подольска. Кредит в размере 14 миллионов рублей пойдет на покупку собственного здания. Ранее инвестор работал на арендованных площадях.

Программу «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позже инициативу поддержали в правительстве России и запустили на федеральном уровне.

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