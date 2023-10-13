Объем ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье вырос почти на 60% за год
Банки Московского региона с начала года предоставили ипотечные кредиты на общую сумму 166,1 миллиарда рублей, что на 59,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Главного управления Банка России.
В августе заемщикам Москвы банки предоставили 14 тысяч ипотечных кредитов на сумму 103,1 миллиарда рублей, а в Московской области - 11,3 тысячи ипотек на сумму 63 миллиарда рублей. Средний же размер ипотечного кредита в Москве в августе снизился на 7,2% до 7,4 миллиона рублей, а в Подмосковье - на 6,1% до 5,6 миллиона рублей.
Также отмечается рост выдачи кредитов на приобретение недвижимости в Московском регионе, а также повышение спроса на первичном рынке. Средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки в августе текущего года в Московском регионе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 6,2%.
Жители региона стали больше пользоваться льготными программами. Например, объем выдач по программе «Семейная ипотека» вырос на 42%, по «Льготной ипотеке» - на 39,1%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Речь идет об обеспечении безопасности и развития экономики.
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