Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 556,3 миллиарда рублей

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«Совершенствование механизмов взаимодействия с инвесторами в Московской области осуществляется на постоянной основе: новые сервисы, подходы и механизмы в регионе внедряются постоянно. В прошлом году мы получили подтверждение, что все делаем так, как нужно», - заявила Зиновьева.

По ее словам, свыше тысячи инвестпроектов находятся на сопровождении Мининвеста. Более 200 заявленных проектов касаются импортозамещения.

Московская область была в числе первых российских регионов, внедрившим пять элементов Регионального инвестиционного стандарта.

«В прошлом году в кратчайшие сроки в регионе была организована программа поддержки развития импортозамещения, в рамках которой мы получили землю в аренду за один рубль для развития нашего производства. Сегодня мы уже ведем строительные работы по проекту», - рассказал директор косметической компании «Аравия» Олег Востриков.

На его производстве создадут 170 рабочих мест, в проект вложит более 850 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».

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