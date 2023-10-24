Объем инвестиций резидентов индустриальных парков Подмосковья превысил 520 миллиардов рублей
Количество компаний, ведущих деятельность в подмосковных индустриальных парках, превысило отметку в 1,4 тысячи. При этом объем инвестиций их резидентов достиг 529 миллиардов рублей.
Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день на территории Московской области работают 69 индустриальных парков общая площадь которых составляет порядка 3,4 тысячи гектаров.
«На данный момент резидентами парков являются 1456 компаний, где трудоустроено 73,4 тысячи человек. Фактический объем инвестиций резидентов индустриальных парков составляет 529 миллиардов рублей», - добавила Екатерина Зиновьева.
Екатерина Зиновьева подчеркнула, что на данный момент заполняемость индустриальных парков Московской области - 84,6%. Сейчас можно выбрать несколько доступных помещений, список которых доступен по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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