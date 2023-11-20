Объем инвестиций Фонда развития промышленности в подмосковные проекты превысил 31 миллиард рублей с начала года

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Директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин сообщил, что общий объем инвестиций в подмосковные проекты, поддержанные Фондом развития промышленности РФ в этом году, составляет 31,8 миллиарда рублей.

«Наша задача - помогать подмосковным компаниям при подаче заявок и взаимодействии с коллегами из ФРП РФ», - подчеркнул Павел Ильин.

Он добавил, что специалисты подмосковного Фонда продолжают знакомить инвесторов с программами развития промышленности РФ, оказывают консультации по выбору оптимальных программ, а также предоставляют методическую помощь в подготовке заявок и документации для привлечения финансирования.

Более подробную информацию о программах Фонда развития промышленности РФ можно найти по ссылке , а о программах Фонда развития промышленности Московской области узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе.

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