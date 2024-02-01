01 февраля 2024, 21:22

Объекты возле магистралей в Лосино-Петровском приведут к единому стандарту

Unsplash
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На территории городского округа Лосино-Петровский выявлено восемь объектов, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства. Они расположены на вылетной магистрали — Щелковское шоссе.

При проверке торговых объектов внимание уделяют соблюдению земельного законодательства и техническим условиям на присоединение к автомобильной дороге. Важен архитектурный облик. Особое внимание к рекламным конструкциям.

С собственниками земельных участков по каждому объекту составлена и подписана дорожная карта. В течение текущего года недостатки устранят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лосино-Петровский
01 февраля 2024, 21:53
Лыжники из Подольска заняли призовые места на региональных соревнованиях
Unsplash
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Состоялись соревнованиях Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Сразу несколько спортсменов из Подольска стали первыми в своих номинациях.

Лучший результат на соревнованиях показала подольчанка Ирина Головатюк. Она победила в четырех заездах по 1,5 километра. Ранее на первенстве Московской области в Красногорске Ирина заняла третье место, пробежав 10 километров.

Среди юношей на дистанции 15 километров классическим стилем лучшим стал подольчанин Василий Амелин. Он занимается с трех лет и мечтает выступить на Олимпиаде.

Подольской школе по лыжным гонкам уже более 30 лет. Десятки ее воспитанников добились успехов в профессиональной карьере.

«Школе помогает администрация. Плюс огромная работа была проведена по реконструкции и очистке леса. Построена лыжероллерная трасса», - сообщил тренер по лыжным гонкам Сергей Баламутов.

В прошлом году администрация округа провела масштабную реконструкцию тренировочной площадки лыжников. Сегодня в благоустроенном Дубровицком лесу есть все необходимое для тренировок. Здесь занимаются свыше 200 юных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
01 февраля 2024, 21:43
Фракция КПРФ в Мособлдуме обсудила реформу системы ЖКХ
Московское отделение КПРФ
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Заседание фракции КПРФ в региональном парламенте состоялось перед внеочередным пленарным заседанием Мособлдумы 31 января. Представители партии поддержали принятие трех законопроектов.

В заседании принимали участие заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, заместитель председателя Московской областной Думы Константин Черемисов, председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков и другие депутаты.

Фракция поддержала принятие трех законопроектов Подмосковья, внесенных на внеочередное заседание. Среди них проект закона, согласно которому вводится должность вице-губернатора - министра Московской области. Соответствующее решение связано с перебоями в подаче тепла и электроэнергии, зафиксированных во время похолоданий.

Сейчас перед депутатами стоит задача, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым , - до начала следующего отопительного сезона провести глубокий анализ сферы ЖКХ. Им также предстоит разработать план ремонта и модернизации устаревших сетей.

Представители КПРФ поддержали кандидатуру Евгения Хромушина на должность вице-губернатора - министра энергетики Подмосковья.

«Мы уверены в том, что Евгений Акимович справится с поставленными задачами», - подчеркнул руководитель фракции КПРФ Александр Наумов Кроме того, в ходе заседания был принят закон, согласно которому перечень мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы дополнится пятью пунктами. Всего на реализацию мероприятий на 2024 год предусмотрено 260 миллионов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Законы Депутаты Мособлдума КПРФ
01 февраля 2024, 21:23
Фестиваль робототехники «Робофест» прошел в Луховицах
Unsplash
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Соревнование школьников по робототехнике состоялось в Луховицах. В мероприятии приняли участие 14 команд из Луховиц, Коломны и Зарайска.

Участники соревновались в «робофутболе» и гонках на маленьких болидах.

На непростой трассе первым финишировал Матвей Кострюков. В прошлом году в гонках он занял второе место.

Кроме соревнований для школьников организовали увлекательный квест. Ребята проходили станции на знание истории роботехники, разгадывали ребусы, программировали и даже увидели вальс в исполнении умных машин. В финале для учеников устроили мастер-классы и продемонстрировали полет дронов.

«Робототехника она нас окружает практически во всех направлениях и мы решили не отставать от общемировой тенденции и детишек как можно раньше 5-6 класс приучать быть готовыми к будущему», - отметил глава городского округа Сергей Тимохин.

Победителем фестиваля стала команда школы № 1. Ребятам вручили переходящий кубок, грамоты и сладкие подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы Луховицы
01 февраля 2024, 21:03
Жителей Подмосковья пригласили посетить парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове
Министерство благоустройства Московской области
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Жителей и гостей Московской области пригласили посетить самый спортивный парк Подмосковья, расположенный в Одинцове. Для гостей там подготовили лыжные трассы и центры проката инвентаря.

В парке имени Ларисы Лазутиной лыжня оборудована круглосуточным освещением, теплыми раздевалками, туалетами и душевыми. Кроме того, для удобства посетителей открыты кафе и работает бесплатная парковка. Помимо катания на беговых лыжах, здесь можно найти совместные развлечения для детей и взрослых.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в Московской области организовали работу 52 лыжных трасс. Протяженность 13 из них превышает пять километров.

«Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 километра. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости», - рассказал Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список обновляется ежедневно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки

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