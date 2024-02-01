Объекты возле магистралей в Лосино-Петровском приведут к единому стандарту

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Состоялись соревнованиях Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Сразу несколько спортсменов из Подольска стали первыми в своих номинациях.

Лучший результат на соревнованиях показала подольчанка Ирина Головатюк. Она победила в четырех заездах по 1,5 километра. Ранее на первенстве Московской области в Красногорске Ирина заняла третье место, пробежав 10 километров.

Среди юношей на дистанции 15 километров классическим стилем лучшим стал подольчанин Василий Амелин. Он занимается с трех лет и мечтает выступить на Олимпиаде.

Подольской школе по лыжным гонкам уже более 30 лет. Десятки ее воспитанников добились успехов в профессиональной карьере.

«Школе помогает администрация. Плюс огромная работа была проведена по реконструкции и очистке леса. Построена лыжероллерная трасса», - сообщил тренер по лыжным гонкам Сергей Баламутов.

В прошлом году администрация округа провела масштабную реконструкцию тренировочной площадки лыжников. Сегодня в благоустроенном Дубровицком лесу есть все необходимое для тренировок. Здесь занимаются свыше 200 юных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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