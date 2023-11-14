14 ноября 2023, 02:00

Объекты возле аэродрома Домодедово разрешили размещать без согласования

фото мособлархитектуры
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Строительство, реконструкция или размещение объектов на приаэродромной территории аэродрома Домодедово разрешили проводить без согласования с Центральным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, сообщили в Мособлархитектуре.

«При этом получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным для объектов, в отношении которых установлены требования по уровню шумового воздействия», - заявил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Изменения коснутся 11 городских округов, которые входят в данную зону. Это Домодедово, Подольск, Ленинский округ, Чехов, Раменский, Жуковский, Воскресенск, Дзержинский, Котельники, Люберцы и Ступино.

Ранее для согласования объектов в год ведомство получало около 1,2 тысячи заявок.

Те же нововведения начнут действовать для аэродромов Внуково, Шереметьево, Черное, Луховицы (Третьяково) и Чкаловский. При этом правило не коснется приаэродромных территорий аэродромов Раменское, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Малино, Серпухов (Дракино), Москва (Волосово) и Коломна (Коробчеево). В их отношение разрешение можно получить на портале госуслуг.

Выдачу заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе можно по ссылке , санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Московской области - здесь , согласование авиационных властей для аэродромов Раменское (Жуковский) - по ссылке , для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино - здесь , для Малино, Волосово, Дракино и Коробчеево - тут.

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Авиация
13 ноября 2023, 23:56
Более 7,6 тысячи бесхозных объектов недвижимости выявили в Подмосковье за полгода
Антон Чернов
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В Московской области за последние полгода выявили свыше 7,6 тысячи объектов недвижимости, которые никем не используются. Их уже разместили на инвестпортале для местных предпринимателей.

Так, специалисты обнаружили 4,1 тысячи участков земли и 3,5 тысячи объектов капитального строительства.

«Это объекты, которые могут приносить региону реальный доход и использоваться для размещения бизнеса. Прежде чем тот или иной объект загружается на региональный инвестпортал, муниципалитеты разрабатывают по каждому из них дорожную карту по его вовлечению», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для увеличения дохода в Подмосковье планируют вовлечь не менее 15% бесхозных объектов.

В этом году в бюджет городских округов региона от продажи и аренды недвижимости поступило 19,6 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

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Недвижимость
13 ноября 2023, 22:22
Работники «Мособлпожспаса» помогли посадить санитарный вертолет под Можайском
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли безопасно посадить санитарный вертолет. Он приземлился рядом с деревней Красный Балтиец под Можайском.

По словам замначальника части Романа Протасевича, спасатели осветили вертолетную площадку, помогли медикам доставить четырехлетнего пациента с сильными ожогами до вертолета.

«Санавиация доставила пострадавшего малыша в больницу городского округа Люберцы», - добавил Протасевич.

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Спасатели Можайск
13 ноября 2023, 22:13
Компания из Солнечногорска наладила производство 500 тысяч металлических изделий в год
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Научно-производственная фирма «МТ-модуль» наладила производство до 500 тысяч металлических стеллажей для товаров в год. Из 29 предприятий организации 13 находятся в Солнечногорске.

«Сейчас компания готовится к расширению производства, вводу в эксплуатацию нового корпуса. При необходимости со стороны администрации окажем поддержку, в том числе и по подбору персонала», - рассказал замглавы городского округа Кирилл Типографщик.

На данный момент на предприятии компании в Солнечногорске работают почти 60 человек. За 29 лет существования организация ни разу не брала кредитов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Солнечногорск
13 ноября 2023, 22:00
Жителям Солнечногорска напомнили о сроках уплаты имущественных налогов
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В МФЦ Солнечногорска сотрудники администрации и ИФНС напомнили местным жителям об уплате имущественных налогов в срок. Желающие задали свои вопросы.

Срок истечет 1 декабря. В случае несвоевременной уплаты за каждый календарный день просрочки платежа начислят пени.

«Для удобства налогоплательщиков с 1 июля 2023 года предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», - уточнили в администрации округа.

На портале можно уплатить налог онлайн. Уведомления продублируют заказными письмами о почте.

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Солнечногорск Налоги

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