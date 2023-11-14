Объекты возле аэродрома Домодедово разрешили размещать без согласования

«При этом получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным для объектов, в отношении которых установлены требования по уровню шумового воздействия», - заявил министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Изменения коснутся 11 городских округов, которые входят в данную зону. Это Домодедово, Подольск, Ленинский округ, Чехов, Раменский, Жуковский, Воскресенск, Дзержинский, Котельники, Люберцы и Ступино.

Ранее для согласования объектов в год ведомство получало около 1,2 тысячи заявок.

Те же нововведения начнут действовать для аэродромов Внуково, Шереметьево, Черное, Луховицы (Третьяково) и Чкаловский. При этом правило не коснется приаэродромных территорий аэродромов Раменское, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Малино, Серпухов (Дракино), Москва (Волосово) и Коломна (Коробчеево). В их отношение разрешение можно получить на портале госуслуг.

Выдачу заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе можно по ссылке , санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Московской области - здесь , согласование авиационных властей для аэродромов Раменское (Жуковский) - по ссылке , для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино - здесь , для Малино, Волосово, Дракино и Коробчеево - тут.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».