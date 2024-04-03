Объекты торговли вдоль вылетных магистралей в Химках приведут в порядок в апреле

На территории Химок насчитывается 104 торговых точки вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе. По итогам инспекции выявлено, что 14 объектов требуют приведения в соответствие с нормами. Работники магазинов и компаний приступили к уборке прилегающих зон, мытью фасадов, ремонту дорожек и доступных путей, а также устранению граффити и покраске ограждений и бордюров.

Глава округа Дмитрий Волошин проверил готовность городских служб. В рамках месяца чистоты и благоустройства задействуют более 200 машин специальной техники и более тысячи работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».