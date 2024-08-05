05 августа 2024, 11:17

Объекты для сдачи ГТО и проведения соревнований улучшат в Подольске

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Подольск подтвердил звание спортивной столицы Подмосковья. Городской округ стал лидером по многим показателям, в том числе по сдаче комплекса «Готов к труду и обороне». Благодаря этому продолжится модернизация спортивных объектов.

Глава городского округа Григорий Артамонов провел профильный час по развитию спорта. Он обсудил с депутатами Олегом Паскарем и Алексеем Батиным, а также со специалистами администрации дальнейшую модернизацию объектов и всего направления. На встречу подняли вопрос развития футбола, хоккея, плавания и других видов спорта.

«Постоянно совершенствуем нашу спортивную инфраструктуру. Сейчас устанавливаем освещение на территории физкультурно-спортивного комплекса „Заречье“, ремонтируем раздевалки и завершаем настройку нового светодиодного экрана в спортивном комплексе „Труд“. Здесь же планируем сделать площадку для воркаута», - сказал Григорий Артамонов.

Городской округ готовится к проведению традиционного чемпионата «Битва в Подольске». На ринге встретятся сильнейшие спортсмены со всей страны.

Также продолжается улучшение спортивных объектов: на территории центра «Юность» увеличат площадь парковки, а в школу «Космос» закупят специализированное оборудование для проведения всероссийских соревнований по греко-римской борьбе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
05 августа 2024, 12:05
Вторую смену ликвидируют еще в 42 школах Подмосковья с сентября
Медиасток.рф
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В сентябре в подмосковные школы придут свыше 40 тысяч первоклассников, в 42 учреждениях избавятся от второй смены, а в День знаний в парках проведут праздничные мероприятия. О том, как идет подготовка к новому учебному году, рассказал глава Минобразования региона Илья Бронштейн на заседании правительства.

По словам министра, в этом году в Подмосковье откроют 39 новых школ, где создадут 38 тысяч мест. Благодаря им 42 учреждения смогут избавиться от второй смены, на более удобный график обучения перейдут 10 тысяч ребят. Для детей 1 сентября проведут праздники в 80 парках. В этот день для них запланировали более 400 мероприятий.

Для привлечения учителей на работу в Подмосковье работает Центра развития карьеры. С начала года там рассмотрели более 25 тысяч резюме. С наиболее подходящими и заинтересованными кандидатами подписали более двух тысяч предложений о работе. Добиться заметного притока специалистов помогли меры поддержки, объяснил Бронштейн.

«Основная мера поддержки, которая обеспечивает приток - это компенсация аренды жилья. На конец учебного года ей пользовались 3,5 тысячи учителей. Из тех, кто сейчас приходит, многие также воспользуются этой поддержкой», - сказал он.

Бронштейн также добавил, что в этом году Подмосковье направило на обновление фонда учебной литературы 3,2 миллиарда рублей. Обеспеченность книгами школ сейчас составляет 99%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Строительство Школьники
05 августа 2024, 12:04
Андрей Воробьев: началась финальная стадия строительства главной детской больницы Подмосковья
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Завершающая стадия строительства главной детской больницы началась в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В клинике, место для которой выбрали в Красногорске, будут проводить самые высокотехнологичные операции.

«Мы находимся на завершающей стадии сдачи большого детского госпиталя в Красногорске», - подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.

Клинику построили за три с небольшим года, уточнил он.

Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями. Трудоустроят около 500 специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Андрей Воробьев
05 августа 2024, 12:02
Выставка о героях СВО открылась в галерее имени Коробкова в Лобне
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В художественной галерее имени Коробкова в Лобне началась выставка «Новые герои Подмосковья». Картины посвящены памяти погибших участников специальной военной операции.

В экспозиции представлены 35 картин от подмосковных художников. Выставка «Новые герои Подмосковья» будет работать до 30 августа в галерее имени Владимира Коробкова по адресу: улица Ленина, дом № 16.

«Картины здесь не просто красивые - в них заложен смысл. Погрузитесь в мир искусства и ощутите эмоции, которые вызывают эти работы», - написала в Telegram-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Организовал выставку «Фонд культурных инициатив» Московской области при поддержке правительства региона, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья. 16 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Лобня
05 августа 2024, 12:00
Десять дворов благоустроят в Серпухове летом
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В Серпухове продолжается благоустройство дворов. В этом году приведут в порядок территории на 10 адресах. Пожелания жителей были учтены.

Около дома № 114 на улице Советская и дома № 165В на улице Ворошилова заменят асфальт, пешеходные дорожки, подготовят детскую площадку и увеличат парковочные места. Подрядчик начал работать две недели назад.

Уже завершилось благоустройство во дворах домов № 27 и № 29 на улице Физкультурная, а также в районе домов № 25 и № 27 на улице Текстильная, № 6 и № 8 на Оборонном переулке и около дома № 1 на улице Пушкина.

Модернизация покрытий закончена у дома № 36 на улице Луначарского, у домов № 2, № 4А и № 6 на улице Дальняя, в пяти дворах на улице Цеховая, у дома № 12 на Северном переулке и у дома № 95/12 на улице Подольская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов

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