Объект незаконной торговли ликвидировали на Осташковском шоссе в Мытищах

Подмосковных активистов в преддверии Дня молодежи отметили губернаторскими наградами за их работу. Торжественная церемония состоялась 26 июня в Доме правительства Московской области.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, более 100 волонтеров, юнармейцев, активистов «Молодой Гвардии», представителей регионального отделения «Российский Красный Крест» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, активистов молодежных центров получили благодарности.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе вручила волонтерам награды от губернатора Московской области за участие в ликвидации последствий аварий на объектах тепло- и энергоснабжения в городских округах Московской области. После аварии в Климовске в январе этого года волонтеры самоотверженно помогали жителям.

«Зима в этом году была очень холодная, и мы просто не смогли с ребятами остаться в стороне, когда люди нуждались в нашей помощи. Это была четкая слаженная работа большой команды, зачастую круглосуточная. Мы все старались сделать все возможное, чтобы поддержать жителей», - рассказал координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Мытищах Константин Кузовков.

Подмосковные активисты одними из первых откликнулись на просьбы о помощи после чудовищной трагедии в Крокус-Сити-Холле 22 марта.

«Ребята помогали в центре помощи пострадавшим на базе фонда „Защитники Отечества“, в пунктах переливания крови, а также возле стихийного мемориала жертвам теракта в Красногорске. Это было очень тяжело морально, страшно, непонятно, очень больно. Но даже в таких условиях ребята включились в общую работу», - рассказала Швелидзе.

Также за развитие государственной молодежной политики награды получили активисты молодежных движений, молодые ученые, представителей подмосковных вузов и НКО.

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