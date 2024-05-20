Объект археологического наследия выявили в Красногорске
Управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объект археологического наследия «Селище „Дмитровское-2“, начало I тыс. н. э., XII–XVII вв.». Он расположен в городском округе Красногорск.
Этот объект имеет высокую ценность для изучения истории заселения и хозяйственной деятельности на данной территории в указанные периоды. Обнаруженная археологическая структура - светло-бурой супеси с включениями белесой супеси и камней со следами ожелезнений.
Обнаруженные в ходе местных раскопок археологические находки включают в себя фрагменты керамических сосудов XIV–XVI веков.
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