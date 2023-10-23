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Ксения Мишонова во время открытия совещания в Доме правительства Московской области указала, что каждая попытка суицида - крик ребенка о помощи.

«Если трагедия случилась, значит где-то мы, взрослые, не досмотрели, что-то пропустили. Близким легче заметить, что с ребенком что-то не так», - поделился специалист.

Она подчеркнула, что педагоги в школах и взрослые, которые окружают детей, по очевидным маркерам могут понять, что подросток оказался в беде. Региональные ведомства продолжают уделять большое внимание профилактике этого явления, но случаи попыток суицидов в детской среде по-прежнему происходят.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы таких случаев у нас в регионе стало меньше», - указала Ксения Мишонова.

В заключение она добавила, что недостаточно определить детей из группы риска. Важно вовремя заметить, что ребенок находится в кризисном состоянии и оказать ему необходимую помощь.

В обсуждении этой важной темы приняли участие представители Прокуратуры Московской области, Следственного комитета Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности, Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители ряда городских округов.

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