19 августа 2024, 10:46

«Нуждаются в пристальном внимании». Воробьев — о подготовке жилых домов Подмосковья к осени

Медиасток.рф
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Системы электроснабжения и отопления улучшат в Подмосковье в этом году.  В регионе реализуют федеральные и региональные проекты, о которых на заседании правительства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Потребление электричества увеличивается в Подмосковье ежегодно. Для качественного обеспечения жителей ресурсами в регионе реализуют федеральную программу по усилению питающих центров и модернизации сетей. Работы будут проводить «Россети» и «Мособлэнерго».

Жители также почувствуют изменения в части отопления. За динамикой ремонта сетей следят представители прокуратуры и контролирующих органов. С особым вниманием подходят к подготовке многоквартирных и ветхих домов.

«Осень на носу, и все наши теплотрассы, темп работ и муниципалитеты нуждаются в очень пристальном внимании», - отметил губернатор.

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ЖКХ Электричество Андрей Воробьев Отопление
19 августа 2024, 11:27
Еще 252 человека расселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Медиасток.рф
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Еще 252 человека переехали в новостройки из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. За это время в 16 округах региона расселили 115 помещений.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, за 252 человека получили новые квартир или компенсации. Всего расселили 115 аварийных помещений общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров в Шатуре, Солнечногорске, Ступине, Электростали, Королеве, Коломне и других муниципалитетов.

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 252 человека, жителям 16 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», - сообщили в ведомстве.

Работы проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аварийное жилье
19 августа 2024, 10:07
Льготная ипотека помогла неонатологу из Балашихи приобрести жилье
Министерство жилищной политики Московской области
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Неонатолог Кристина Пикалова приобрела квартиру рядом с работой благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Врач работает в Балашихинском родильном доме.

«У меня совершенно особенная сфера. Я работаю с самыми маленькими пациентами - с новорожденными. Общаюсь с молодыми мамами, разделяю их радость», - рассказала Кристина.

В Подмосковье Пикалова снимала жилье. Узнав от коллег о региональной программе улучшения жилищных условий, подала документы.

«Я уже живу в своей собственной „однушке“. Выбрала квартиру на вторичном рынке сразу с хорошим ремонтом. Дом находится рядом с роддомом. Это необыкновенное счастье - идти с работы к себе домой», - говорит врач.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Балашиха Социальная ипотека
18 августа 2024, 19:22
Мастер-класс по джампингу провели в сквере «Юбилейный» в Химках
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Занятия по джампингу прошли в сквере «Юбилейный» у театра «Наш дом» в городском округе Химки. Горожанам показали различные техники прыжков, участники выполняли движения под энергичную музыку.

Для жителей Химок в сквере «Юбилейный» у театра «Наш дом» организовали мастер-класс по джампингу. Присутствующим рассказали об основах дисциплины, показали техники прыжков. Гости мероприятия двигались под динамичную музыку. Участие в мастер-классе приняли как опытные спортсмены, так и новички.

Главное внимание джамперы уделяют правильной постановке стоп и осанке. Низкая вероятность травм - одно из приемуществ джампинга. Прыжки в этой дисциплине безопасны из-за особой конструкции батута, имитирующего поверхность воды.

«Я поняла, что такие занятия не только укрепляют тело, но и поднимают настроение. Это невероятное чувство - прыгать в ритме музыки, ощущая энергию группы вокруг», - поделилась жительница Химок Валентина Федотова.

Отметим, занятия джампингом укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают координацию и поднимают настроение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Фестивали
18 августа 2024, 15:38
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних провели в Дмитрове
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В Дмитровском городском округе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего на нем рассмотрели 41 административное дело: 3 из них касались подростков, а 38 завели в отношении их родителей и законных представителей.

Комиссия проанализировала 9 материалов, оформленных в отношении взрослых, по части первой статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Родители разрешали несовершеннолетним детям управлять питбайками и мототранспортными средствами без водительского удостоверения. Также 8 административных правонарушений касались того, что несовершеннолетние находились в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Одно дело в отношении подростка связано с нарушением части четвертой статьи 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Комиссия приняла все необходимые меры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Дмитров

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