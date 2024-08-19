Потребление электричества увеличивается в Подмосковье ежегодно. Для качественного обеспечения жителей ресурсами в регионе реализуют федеральную программу по усилению питающих центров и модернизации сетей. Работы будут проводить «Россети» и «Мособлэнерго».

Жители также почувствуют изменения в части отопления. За динамикой ремонта сетей следят представители прокуратуры и контролирующих органов. С особым вниманием подходят к подготовке многоквартирных и ветхих домов.

«Осень на носу, и все наши теплотрассы, темп работ и муниципалитеты нуждаются в очень пристальном внимании», - отметил губернатор.

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