Нуждавшихся в помощи пенсионеров вызволили из запертых квартир в 2 округах Подмосковья

Заместитель начальника ПСЧ-276 Александр Львов сообщил, что жительница поселка Мишеронский округа Шатура обратилась в экстренную службу, так как ей стало плохо - она упала и не смогла подняться самостоятельно.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и вошли в помещение», - добавил Львов.

Начальник ПСЧ-233 Вячеслав Ефремов добавил, что в этот же день в службу спасения поступил звонок от женщины, которая не могла открыть дверь квартиры своей 94-летней матери в Сергиево-Посадском округе. Оказалось, что обе входные двери были заперты изнутри.

По прибытии спасатели вскрыли дверь с помощью инструмента. Пенсионерка пожаловалась на высокое давление, и медики оказали ей помощь на месте.

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