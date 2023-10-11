НПО «Энергомаш» в Химках разработает двигатель для летательного аппарата Роскосмоса
Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках займутся разработкой двигателя для летательного аппарата «Корона-МД» для Роскосмоса. Специалисты уже провели технический совет под руководством главного конструктора Петра Левочкина.
Вскоре эксперты разработают модель двигателя и испытают его в газодинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института.
«Эта тема - подтверждение возможности создания одноступенчатого летательного аппарата, способного достичь первой космической скорости», - сказал главный конструктор «Энергомаша» Петр Левочкин.
Научно-производственное объединение «Энергомаш» сотрудничает с Государственным ракетным центром имени Макеева. Участниками проекта стали и другие предприятия «Роскосмоса», а также несколько учебных заведений.
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