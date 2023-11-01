01 ноября 2023, 15:56

НПО «Энергомаш» из Химок примет участие в международной выставке-форуме «Россия»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Научно-производственное объединение «Энергомаш» из Химок представит свои изобретения на международной выставке-форуме «Россия». Ученые презентуют макеты двигателей в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Специалисты «Энергомаша» проведут интерактивные мероприятия и лекции. Детям и взрослым расскажут о конструкторе жидкостных ракетных двигателей Валентине Глушко, об истории «Энергомаша» и востребованных профессиях в этой сфере.

Конструкторское бюро химавтоматики представит макет ракетного двигателя, который используют в составе верхних ступеней и разгонных блоков ракеты-носителя «Ангара». Опытное конструкторское бюро «Факел» продемонстрирует макеты двигательных установок для проекта «Сфера» и космических аппаратов, обеспечивающих высокоскоростной интернет.

Международная выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Все 89 регионов России представят свои важнейшие достижения последних лет. Вход будет свободным для всех посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Космос
01 ноября 2023, 17:26
Школьникам в Долгопрудном рассказали о деятельности омбудсмена по правам человека
Фотограф Мухаммад Ашуров
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Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области встретился со школьниками в Долгопрудном. Ребятам рассказали о правах и обязанностях гражданина, а также о деятельности омбудсмена.

«Мы приводим примеры из нашей практики, потому что бывают разные ситуации. Не всегда подтверждается нарушение прав, иногда у человека складывается такое мнение из-за недостатка знания законов», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

После встречи ребята посмотрели спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Долгопрудный
01 ноября 2023, 17:25
Более 600 жителей Подмосковья прошли бесплатное IT-обучение по нацпроекту с начала года
Unsplash
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Обучение в сфере информационных технологий в рамках национального проекта «Демография» прошли более 600 человек в этом году. Данные сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Чаще всего обучение в сфере IT выбирали для себя женщины с детьми дошкольного возраста. Они активно изучали программы интернет-маркетинга.

Заявку на обучение можно подать на портале «Работа в России». Курсы бесплатные и проводятся для отдельных категорий жителей. Направление можно выбрать любое. Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты
01 ноября 2023, 17:16
Новые очистные сооружения запустят на улице генерала Вотинцева в Кубинке-10
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Одинцовский округ постепенно принимает военные городки на свой баланс и помогает решать жителям актуальные вопросы. Так, в городке Кубинка-10 вскоре запустят новые очистные сооружения, а также внесут дома в программу капитального ремонта.

Решение острых вопросов по благоустройству военных городков в Кубинке обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Основные трудности связаны с тем, что еще не все имущество находится на балансе округа. Процесс передачи жилых домов и инфраструктуры в муниципальную собственность продолжается.

«Обычно запаздывает земля, но и здесь у нас есть определенные прорывы. Мы многое уже оформили. Как только это происходит, то мы уже можем планировать бюджет округа и Московской области на развитие инфраструктуры», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Особое внимание на совещании уделили благоустройству Кубинки-10. На территории городка должны запустить новые очистные сооружения, которые уже построили, но пока не передали на баланс муниципалитета. Также в ближайшее время составят список домов, которые войдут в областную программу капитального ремонта.

Помимо этого, обсудили ремонт дома культуры на улице генерала Вотинцева, снос ветхих строений, содержание дорог и обустройство уличного освещения. Глава округа отметил, что переданные Министерством обороны объекты поэтапно включат в региональную программу «Светлый город».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности в случаях утечки газа в жилых домах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
01 ноября 2023, 17:15
Тренинг по управлению социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября
Мининвест МО
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Тренинг по руководству социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября. Его организует центр «Мой Бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, с докладами выступят бизнес-тренеры Александр Беляев и Денис Матис. Они расскажут о том, как получить новых партнеров и клиентом с помощью нацпроектов, оценить риски и улучшить результаты проектов.

Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

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