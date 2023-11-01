НПО «Энергомаш» из Химок примет участие в международной выставке-форуме «Россия»

Специалисты «Энергомаша» проведут интерактивные мероприятия и лекции. Детям и взрослым расскажут о конструкторе жидкостных ракетных двигателей Валентине Глушко, об истории «Энергомаша» и востребованных профессиях в этой сфере.

Конструкторское бюро химавтоматики представит макет ракетного двигателя, который используют в составе верхних ступеней и разгонных блоков ракеты-носителя «Ангара». Опытное конструкторское бюро «Факел» продемонстрирует макеты двигательных установок для проекта «Сфера» и космических аппаратов, обеспечивающих высокоскоростной интернет.

Международная выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Все 89 регионов России представят свои важнейшие достижения последних лет. Вход будет свободным для всех посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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