Новый ЖК со школой и больницей построят в микрорайоне 18Б в Мытищах

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик ГК «Страна Девелопмент» выиграл право на проведение работ в ходе аукциона. По проекту в микрорайоне возведут дома секционного и башенного типов, а также социальные объекты: школу на 550 мест, детский сад на 250 воспитанников, досуговый центр и больницу.

Жилой комплекс оформят в белом и темно-графитовом цветах с коричневыми элементами и акцентами в виде бронзы, меди и латуни. На первых этажах домов разместят коммерческие и социальные объекты, а в подземной части обустроят парковку.

В новые квартиры переселят жителей 12 домов, семь из которых признали аварийными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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