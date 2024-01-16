Новый ЖК «Радужный» построят в Кашире к концу года

Свыше 30 женских консультаций обновили в Подмосковье за год по новым стандартам. Там создали удобную навигацию и открыли кабинеты для постановки на учет. Осознанный подход в регионе формируют и в области обращения с отходами. Об этом в эфире «Области перемен» рассказали заместитель главного врача по медицинской части Московского областного перинатального центра Людмила Седая и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Помощь будущим мамам по-новому За год в Подмосковье обновили 35 женских консультаций. Там внедрили новые стандарты работы, по которым в учреждениях провели ремонт, создали удобную навигацию и открыли кабинеты постановки беременных на учет. По словам Людмилы Седой, изменения также коснулись общения врачей и пациенток - администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения.

Благодаря проекту «Наша женская консультация» Минздрав внедряет новые услуги для беременных. Так, сейчас жительницам региона доступно индивидуальное сопровождение с личным помощником, а с 2024 года введут диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Она поможет выявлять признаки бесплодия.

«Что такое внедрение новых стандартов? Это единая система навигации, стандартизация лечебных процессов, бесконфликтное общение врачей с пациентами, зоны комфортного ожидания. Также включает в себя электронный документооборот и кураторство - закрепление каждой женской консультации за родильным домом», - сказала Седая.

Вторая жизнь новогодних елей Экологическую акцию «Подари елке вторую жизнь» ежегодно проводят в Подмосковье. Ее участники могут сдать на переработку новогодние деревья.

Жители показали высокую заинтересованность в экологических инициативах. Для популяризации ответственного отношения к отходам проводят большую работу. Так, один из проектов по установке экопунктов работает уже три года. Сейчас в области работают 665 таких аппаратов, а в 2024 году планируется установка новых площадок, из которых 42 появятся в Мытищах.

«С 15 января по 15 февраля будут работать пункты приема елок, чтобы они получили вторую жизнь. Вторая жизнь выглядит как щепа или ветки для кормления животных. У нас 305 пунктов будут открыты, мы проверяем их состояние на единый стандарт. Щепой могут отсыпать дороги или использовать как подстилки для животных», - рассказала Лилия Белова.

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