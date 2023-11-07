07 ноября 2023, 23:28

Новый железнодорожный путь к центру «Восточный» увеличит ежегодную пропускную способность вагонов

Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области приступили к финальной проверке завершения строительства подъездного железнодорожного пути № 37 к терминально-логистическому центру «Восточный» в Ногинске. Работы по укладке путей, общей протяженностью 477 метров, начались в середине лета.

Благодаря строительству дополнительных железнодорожных путей, предприятие сможет значительно увеличить грузооборот вагонов с контейнерами. Кроме того, благодаря этому удастся сократить время простоя вагонов.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию железнодорожного пути также позволит увеличить перерабатывающую способность «Восточного» на один миллион тон в год. Ожидается, что она превысит 22 миллиона тон в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. По его словам, до конца 2023 года в регионе установят 314 новых остановочных павильона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
07 ноября 2023, 23:59
Стенд «Навигаторов детства» от подмосковных советников по воспитанию открылся на выставке «Россия»
Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Советники директоров по воспитанию из Московской области открыли стенд «Навигаторов детства» на выставке-форуме «Россия». Все желающие могут пройти у них мастер-классы до 12 ноября.

Представители Подмосковья Оксана Матросова и Сергей Петров продемонстрировали Всероссийский проект «Навигаторы детства» перед высокопоставленными лицами, включая руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Советники по воспитанию подробно объяснили гостям концепцию федерального проекта и описали, как они сотрудничают с учащимися образовательных учреждений.

Начиная с 1 сентября в 950 школах и 51 учебном заведении среднего профессионального образования в Подмосковье приступили к работе советники директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Их деятельность направлена на активное участие детей во внеурочной деятельности, включая культурные мероприятия, участие в соревнованиях и вступление в молодежные организации. Эти специалисты устанавливают прямые контакты со школьниками и говорят с ними на понятном им языке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставка-форум «Россия»
07 ноября 2023, 22:43
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством в Пушкино
Росгвардия. Московская область
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину в одной из гостиниц городского округа Пушкино. Злоумышленник нанес несколько ножевых ранений посетительнице отеля.

Наряд Росгвардии прибыл по сигналу «Тревога» в охраняемую гостиницу по улице Институтской. За помощью к правоохранительным органам обратился сотрудник заведения. Он рассказал, что один из гостей нанес ножевое ранение девушке.

Кроме того, злоумышленник нанес телесные повреждения охраннику, который пытался заступиться за девушку. После того как мужчину задержали, его передали медикам. Пострадавшая от рук нападавшего также была отправлена в медучреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них - обеспечение безопасности в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Пушкино
07 ноября 2023, 22:25
Три рыси попали в фотоловушку на территории Волоколамского леса
Фото: Ульянов А.И.
Читайте нас в: Google Новости
Фотоловушка, установленная на территории Волоколамского леса, зафиксировала присутствие трех рысей. Вероятнее всего, это самка с двумя подросшими котятами.

Зоологи Московской области отметили устойчивую популяцию рыси на западе региона. Это связано с обилием в лесах кормовой базы, необходимой для этих кошачьих и благоприятными условиями для размножения.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что рысь - это хищное млекопитающее. Его представителей можно встретить не только в Сибири, но и на территории Подмосковья.

«Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области», - добавил Тихон Фирсов.

Он также подчеркнул, что жизнь этого вида кошачьих на территории Подмосковья зависит от сохранения естественной среды обитания. При этом ученые отмечают, что рыси предпочитают селиться в лесистых районах с густой растительность.

Напомним, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Специалисты Министерства экологи Подмосковья регулярно проводят мероприятия по охране животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Животные Экология
07 ноября 2023, 21:54
Кинолог из Одинцова дал советы по выбору породы собак
Хавива Фонина
Читайте нас в: Google Новости
Зачастую люди не изучают особенности характера животных и берут их в дом в качестве игрушки для ребенка или подарка на Новый год. Чтобы потом домашние любимцы не оказались на улице, кинолог советует пообщаться со специалистами.

При этом зачастую животные, которые надоели своим хозяевам, оказываются брошенными на улице. Их отлавливают и стерилизуют, чтобы потом выпустить обратно.

«На улице свои правила и условия выживания. При встрече с бродячими собаками человеку следует сохранять спокойствие и не махать руками», - объяснила Виктория Романова.

По словам кинолога, лучший способ избежать нападения бродящих собак - обойти стороной территорию, где они обитают или были замечены. Кроме того, нельзя убегать, кричать и бросать в животных камни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Кинолог из одинцовского села Никольское Виктория Романова рассказала, что совсем недавно было модно содержать в доме породистых собак - хаски или лайку. Однако мало кто знает, что за ними нужен особенный уход и грубое отношение не принесет пользы ни владельцу, ни собаке.

К решению взять щенка в дом необходимо подойти с максимальной ответственностью. Важно понимать, что за животным все равно придется ухаживать взрослому человеку, а не ребенку. Кроме того, стоит пообщаться с другими владельцами собак такой же породы.

Перед тем как взять на себя такую ответственность, необходимо оценить, достаточно ли у вас времени для прогулок с собакой и походов к кинологам. Также животное необходимо воспитывать и обучать командам.

Животные

Новости по теме