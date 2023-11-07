Новый железнодорожный путь к центру «Восточный» увеличит ежегодную пропускную способность вагонов
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области приступили к финальной проверке завершения строительства подъездного железнодорожного пути № 37 к терминально-логистическому центру «Восточный» в Ногинске. Работы по укладке путей, общей протяженностью 477 метров, начались в середине лета.
Благодаря строительству дополнительных железнодорожных путей, предприятие сможет значительно увеличить грузооборот вагонов с контейнерами. Кроме того, благодаря этому удастся сократить время простоя вагонов.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию железнодорожного пути также позволит увеличить перерабатывающую способность «Восточного» на один миллион тон в год. Ожидается, что она превысит 22 миллиона тон в год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. По его словам, до конца 2023 года в регионе установят 314 новых остановочных павильона.
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