Новый завод в Протвине заместит импорт косметики для кожи и волос

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Производство профессиональной косметики запустит компания «Аравия», у которой уже есть действующее предприятие.

«Инвестор приступил к строительству и в следующем году планирует запустить производство. На предприятии будет создано около 170 рабочих мест. Инвестиции в проект - более 850 миллионов рублей», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта в прошлом году «Аравия» получила в аренду земельный участок площадью 2,3 гектара по программе «Земля за 1 рубль». Основной продукцией компании являются средства для депиляции, ухода за кожей и волосами.

«Инвестиционный проект предусматривает строительство двух производственных зданий: строительство первого уже запущено, второе мы начали проектировать. За счет новых площадей мы расширим объемы производства, а также займемся выпуском консервантов для эмульсий и кремов», - отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

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