Новый завод металлических конструкций запустят в Солнечногорске до конца года

В Министерстве инвестиций. промышленности и науки Подмосковья рассказали, что на заводе в Солнечногорске будут производить металлоконструкции для строительства. Это каркасы зданий, балки, колонны и фермы. Все процессы оцифруют, чтобы заказчики могли в режиме реального времени следить за изготовлением заказов.

После выхода на полную мощность на предприятии создадут около 80 рабочих мест. Уже сейчас компания нанимает сварщиков, операторов оборудования и рабочих для ленточнопильных станков.

Ранее компания «Аполло» поставляла металлоконструкции для «Сбера» и «Мегафона», ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», инновационного центра «Сколково», ТЦ «Метрополис» и других крупных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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