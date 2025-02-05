Новый завод косметики запустили в Протвине

Площадь нового комплекса превысила девять тысяч квадратных метров. В проект инвестировали 700 миллионов рублей, рассказали в региональном Мининвесте. Для строительства завода компания получила участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль».

«В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди. После ввода в эксплуатацию всего комплекса для жителей округа на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Завод оснастили современным оборудованием, которое позволит выпускать разные виды косметики: кремы, маски, скрабы, шампуни и многое другое. По словам директора компании Олега Вострикова, сейчас предприятие производит более 600 наименований. Новый завод позволит нарастить мощности еще на 40%.

«С запуском нового завода мы сможем нарастить производственные мощности на 40%. Таким образом, в год мы сможем производить до 28 млн единиц косметических средств», - сказал он.