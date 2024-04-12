Новый заведующий возглавил терапевтическое отделение № 2 в больнице Лобни
Нового заведующий появился во втором терапевтическом отделении Лобненской больницы. Владислав Степанов окончил Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова по специальности «Лечебное дело».
«Я продолжаю династию врачей Степановых. Дед - профессор-кардиолог, поэтому не было сомнений в выборе. Люди доверяют мне самое ценное - свое здоровье! Это требует от врача глубоких знаний, высокой самоотдачи и проявления лучших человеческих качеств», - поделился Владислав.
В терапевтическом отделении, которым теперь руководит Владислав Степанов, 69 коек. Каждый год обследование и лечение там проходят более, чем 3,5 тысячи пациентов. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и другие состояния.
Привлечение квалифицированных специалистов в медицинские учреждения Московской области осуществляется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Регион предлагает меры социальной поддержки для врачей, включая компенсацию аренды служебного жилья, социальную ипотеку и программы по привлечению специалистов, такие как «Приведи друга» и «Земский доктор».
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