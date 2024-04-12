12 апреля 2024, 16:45

Новый заведующий возглавил терапевтическое отделение № 2 в больнице Лобни

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Нового заведующий появился во втором терапевтическом отделении Лобненской больницы. Владислав Степанов окончил Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова по специальности «Лечебное дело».

«Я продолжаю династию врачей Степановых. Дед - профессор-кардиолог, поэтому не было сомнений в выборе. Люди доверяют мне самое ценное - свое здоровье! Это требует от врача глубоких знаний, высокой самоотдачи и проявления лучших человеческих качеств», - поделился Владислав.

В терапевтическом отделении, которым теперь руководит Владислав Степанов, 69 коек. Каждый год обследование и лечение там проходят более, чем 3,5 тысячи пациентов. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек и другие состояния.

Привлечение квалифицированных специалистов в медицинские учреждения Московской области осуществляется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Регион предлагает меры социальной поддержки для врачей, включая компенсацию аренды служебного жилья, социальную ипотеку и программы по привлечению специалистов, такие как «Приведи друга» и «Земский доктор».

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Больницы Лобня Врачи
12 апреля 2024, 18:17
Предприниматели из 7 округов Подмосковья обратились за защитой прав к бизнес-омбудсмену и прокурору
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели прием бизнесменов. Представители бизнеса из семи округов обратились за защитой своих прав.

Десять предпринимателей из Солнечногорска, Домодедова, Химок, Серпухова, Воскресенска, Подольска и Одинцова пожаловались на действия органов местного самоуправления, административное давление, споры с энергетическими компаниями, а также затронули другие вопросы.

«Главная задача наших совместные приемов с прокуратурой - разобрать каждое обращение, дать ему соответствующую правовую оценку и найти решение проблемы. В некоторых случаях мы применяем медиативные процедуры», - уточнил Головнев.

По словам Забатурина, совместные приемы с уполномоченным по защите прав предпринимателей позволяют выявить и устранить нарушения, которые препятствуют деятельности представителей бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес
12 апреля 2024, 18:11
Свыше 2 тысяч ям на дорогах устранили коммунальщики в Истре с начала года
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В Истре с начала 2024 года коммунальные службы отремонтировали более двух тысяч ям на дорогах. В работе остается еще свыше тысячи дорожных неровностей.

Коммунальщики работают горячим асфальтобетоном. Этот способ является наиболее долговечным при ремонте ям.

На текущей неделе специалисты работали в Снегирях, Истре, Дедовске, Трусово, Качаброво, Первомайском, Глинках, Красном поселке и Павловской Слободе. В общей сложности ликвидировать удалось почти 500 дефектов дорог.

Прежде чем приступать к заделке ям горячим асфальтом, сотрудники подготавливают выбоины - вырубают или фрезеруют поврежденные покрытия, убирают снятый материал. Затем выбоины отчищают от грязи и пыли, а стенки и дно ям обрабатывают битумом или битумной эмульсией. После подготовки дорожные дефекты заполняются ремонтным материалом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Дороги
12 апреля 2024, 17:58
Водителей оштрафовали на 278 тысяч рублей за неправильную парковку во дворах Подмосковья с 1 апреля
ГУСТ МО
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Народные инспекторы зафиксировали 70 эпизодов неправильной парковки во дворах и у контейнерных площадок в Подмосковье с апреля. Общий штраф, который придется заплатить водителям, составил 278 тысяч рублей.

«В 46 случаях водители оставляли машины рядом с контейнерными площадками. Еще 24 автовладельца в качестве места для стоянки выбрали зону зеленых насаждений. К сожалению, после таких инцидентов вместо газона остается только грязь и поврежденный почвенный слой», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

Значительную часть от общей суммы штрафов - 110 тысяч из 278 - получили водители из Ленинского округа. А чаще других нарушения фиксировали в ЖК «Зеленные Аллеи», «Восточное Бутово» в поселке Боброво, в микрорайоне Южные Горки в поселке Мещерино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Машины Водители
12 апреля 2024, 17:57
Новый водовод построили для Технолицея имени Долгих в Истре
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Новый водовод в Павловской Слободе построен от водозаборного узла до внутриплощадочных сетей областного технологического лицея имени Долгих. Он послужит для пожарных нужд учебного заведения, а также обеспечит водой для хознужд жителей поселка

Водозаборный узел снабжает ресурсом часть жителей села, два детских сада, больницу, котельную, частный сектор, а также областной технологический лицей имени Долгих.

На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы. В работу запущены два трубопровода диаметром 315 мм в футляре суммарной протяжённостью 2728 местра и два трубопровода диаметром 110 в футляре суммарной протяжённостью 690 метра.

Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.

Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.

На сегодняшний день на объекте полностью завершили строительно-монтажные работы. В работу запустили два трубопровода диаметром 315 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 2728 метра и два трубопровода диаметром 110 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 690 метра.

Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра

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