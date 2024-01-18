18 января 2024, 13:03

Новый заведующий возглавил хирургическое отделение больницы в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Виль Адгамович Дивеев стал новым заведующим хирургического отделения Солнечногорской больницы. Трудовой стаж специалиста составляет 32 года.

Виль Адгамович окончил Суворовское училище и медицинскую академию имени Кирова. Там же он прошел ординатуру по абдоминальной хирургии. Работал в военных медицинских учреждениях на Урале.

Он заведовал хирургическим отделением с 2001 по 2021 год в Тимоновском госпитале, а следующие полтора года - в больнице в Клину. Доктор также имеет сертификат сосудистого хирурга.

«Мы всегда рады в нашей больнице профессионалам такого уровня как Виль Адгамович. За 2023 год в Солнечногорскую больницу пришло более 100 специалистов: 41 врач, фельдшеры и средний медицинский персонал», - рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Врач оказывает помощь пациентам не только в стационаре, но и в центральной поликлинике Солнечногорска. Он принимает по вторникам с 15:00 по предварительной записи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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Здравоохранение Солнечногорск Врачи
18 января 2024, 13:57
Еще 35 аварийных домов расселят в Воскресенске
Unsplash
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Встреча с жильцами ветхого фонда в микрорайоне Лопатинский прошла в администрации Воскресенска. Всего в округе планируют расселить еще 35 аварийных домов.

Участниками встречи стали горожане, чьи дома признали аварийными с января 2017 года.

«Мы с каждым индивидуально проработаем от и до. Если будут какие-то вопросы, я к этому подключен полностью, потому что аварийное жилье - это огромная проблема. Спасибо огромное губернатору Подмосковья и президенту, что решают эти вопросы», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Жителям дома № 2 на улице Андреса и дома № 1/12 на улице Маркина рассказали о субсидиях. Это новая форма работы с переселенцами из аварийного фонда, разработанная правительством Московской области. Благодаря ей людям не нужно ждать строительства новых домов для переселенце, а можно приобрести жилье самостоятельно в короткие сроки.

«Чем выгодна эта субсидия? - Стоимостью. У нас сейчас площадь расселяемого стоит 108,488 за квадратный метр, по субсидии это стоит 130,185», - пояснила начальник управления жилищной политики администрации городского округа Воскресенск Юлия Ворфоломеева.

После 2017 года 35 домов в Воскресенске признали аварийными. Это порядка 10 тысяч квадратных метров. Среди жильцов есть те, чье жилье находятся в муниципальной собственности, и те, кто приватизировал квартиры. В зависимости от этого существуют разные формы расселения аварийного фонда.

«Первое: муниципалитет приобретает жилье и переселяет туда жителей. Второе: это оценка собственности, которая имеется, и компенсационная выплата. Третье: жилищное строительство. Эту проблему мы решим, и в 2024 году зайдем на площадки <…> с помощью министерства строительного комплекса и министерства жилищной политики», - отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

Есть и четвертая форма работы с переселенцами из аварийного фонда. Это жилищный сертификат в виде субсидии. Он доступен только владельцам приватизированных квартир, которые на дату признания жилого дома аварийным не имели в собственности другого жилья.

Жилье можно будет приобрести в любом округе Подмосковья. Минимальная выплата по сертификату составит 4,2 миллиона рублей. Для покупки новой квартиры можно будет добавить собственные средства.

«Механизм выгоден тем, у кого площадь жилья менее 33 квадратных метров. Это комнаты, общежития», - рассказал консультант отдела сопровождения программ ликвидации аварийного жилья Министерства жилищного строительства Московской области Иван Наумов.

По информации Министерства строительства Московской области и администрации городского округа Воскресенск работа будет проводится с каждым собственником адресно. Проверка документов и защита от недобросовестных продавцов также входят в основные задачи ведомств.

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Воскресенск Аварийное жилье
18 января 2024, 13:52
Поэтессу из Богородского округа Наталью Утенкову отметили на литературной премии
Ксения Пашуто
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Наталья Утенкова из Ногинска стала дипломантом литературной премии имени Роберта Рождественского. Ее отметили за книгу стихов «Дерево растет из неба».

Стихи и прозу Наталья пишет с детства. В книгу «Дерево растет из неба» вошли произведения, написанные в период с 2009 по 2023 год. Это 15 лет активного творчества.

«Отбирала произведения определенной тематики, настроения. Это именно книга стихов, а не сборник. Если прочитать ее от начала до конца, то человек проходит по некой тропинке, смысловому коридору. Здесь даже то, как расставлены произведения, влияет на восприятие», - говорит автор.

Подать заявку на престижную литературную премию помогла руководитель ногинского литературного объединения «Лира» Елена Глебова-Павлова.

«Я очень благодарна Елене за поддержку. Ранее я уже участвовала в премии со своей первой книгой, но тогда мою работу не отметили. В этот раз стала дипломантом, это очень приятно. Рассказали, что члены жюри хвалили мои стихи, отметили, что у меня есть свой стиль, собственный голос. Это очень ценно для меня», - рассказала Наталья Утенкова.

В ближайших планах поэтессы - провести творческий вечер и писать дальше.

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Книги Богородский Литература
18 января 2024, 13:47
Прорыв трубы на улице Горького в Апрелевке устранили за несколько часов
Анна Тюрюмина
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Локальная авария произошла в третьем подъезде дома № 25 на улице Горького в Апрелевке. В четыре часа утра здесь произошел прорыв сразу в пяти местах стояка отопления. Квартиры не пострадали.

«Отопления по факту нет только здесь, в техническом помещении, где находится мусоросборная камера. На этом этаже протечки устранены, здесь трубы заварены, бригада работает на верхних этажах», - прокомментировал начальник территориального управления Сергей Ермак.

К 13:00 два из пяти прорывов уже устранили. Аварийные службы отреагировали достаточно быстро, однако, вода затопила нижнюю часть лифтовой шахты, холлы и места общего пользования.

«На объекте работает бригада из семи человек. Лифт остановлен. Погружные насосы уже выкачивают воду, потом предстоит высушить шахты и само подъёмное устройство. Запускать будем только после проверки безопасности эксплуатации лифта», - отметил руководитель УК «СтарКомСервис» Денис Першин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах.

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ЖКХ
18 января 2024, 13:29
Свыше 130 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в микрорайоне Поваровка. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям решили и обсудили с жителями 134 вопроса по разным темам.

Сейчас в микрорайоне завершается пуско-наладка новой блочно-модульной котельной. Ее построили благодаря концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго». Жители отмечают, что в квартирах стало заметно теплее.

Что касается электроснабжения, то из-за резко возросшего потребления во время морозов были неоднократные отключения в Поварове, Лыткине, Задорине, Белавине, Ложках, Новой, Льялове, Полежайках, Повадине и других населенных пунктах. Специалисты в круглосуточном режиме вели восстановительные работы.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, «Россети» реализуют в Солнечногорске двухлетнюю программу модернизации. Специалисты заменят более 118 километров высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования и зарезервируют более 25 километров сетей.

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Большая часть обращений касалась отопления и электроснабжения. Кроме того, в числе актуальных вопросов - переселение из аварийного жилья. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поручил своему заместителю Александру Сорокину донести до каждого участника программы подробную информацию о сроках и механизмах переселения.

«Поваровка - та территория, которая в период новогодних морозов столкнулась с отключением тепла и электричества. Ситуация была сложная, но те меры, которые приняты „Газпром теплоэнерго“ и „Россетями“, позволили ее стабилизировать » , - прокомментировал глава округа.

ЖКХ Солнечногорск Электричество Отопление

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