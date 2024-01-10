Новый заведующий возглавил диагностическую лабораторию в Лобне

В поликлинике № 1 городского округа Лобня назначили нового заведующего клинико-диагностической лабораторией Виктор Омельченко. Специалист ранее окончил «Южно-Уральский государственный медицинский университет» по специальности «Медико-профилактическое дело» и прошел интернатуру по специальности врач клинической лабораторной диагностики, а затем и закончил ординатуру с отличием.

«Моя первоочередная задача - сократить сроки ожидания исследований, упростить получение результатов лечащим врачом, увеличить штат сотрудников, установить новое высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование. Кроме того, важно внедрить новые виды исследований, так как современная медицинская лабораторная диагностика играет важную роль на этапе своевременной постановки диагноза и в контроле лечения», - отметил Виктор Омельченко.

Новый заведующий также напомнил, что ежегодно в лаборатории ежедневно ведется масштабная работа. Всего в год выполняется больше миллиона исследований.

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев , специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

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