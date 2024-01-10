10 января 2024, 18:12

Новый заведующий возглавил диагностическую лабораторию в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости

Новый заведующий клинико-диагностической лабораторией приступил к работе в Лобненской больнице. Молодой специалист ранее прошел длительное обучение в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

В поликлинике № 1 городского округа Лобня назначили нового заведующего клинико-диагностической лабораторией Виктор Омельченко. Специалист ранее окончил «Южно-Уральский государственный медицинский университет» по специальности «Медико-профилактическое дело» и прошел интернатуру по специальности врач клинической лабораторной диагностики, а затем и закончил ординатуру с отличием.

«Моя первоочередная задача - сократить сроки ожидания исследований, упростить получение результатов лечащим врачом, увеличить штат сотрудников, установить новое высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование. Кроме того, важно внедрить новые виды исследований, так как современная медицинская лабораторная диагностика играет важную роль на этапе своевременной постановки диагноза и в контроле лечения», - отметил Виктор Омельченко.

Новый заведующий также напомнил, что ежегодно в лаборатории ежедневно ведется масштабная работа. Всего в год выполняется больше миллиона исследований.

Напомним, что для медиков в Подмосковье действует большой пакет мер социальной поддержки. Как ранее сообщил Андрей Воробьев , специалисты могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, приобрести земельный участок на специальных условиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Медицина
10 января 2024, 18:42
Игорь Брынцалов проконтролировал работу котельной «Восточная» в Электростали
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов лично проверил работу котельной «Восточная» в Электростали. На коммунальном объекте установили дополнительную запорную арматуру, а также промыли котлы, теплообменники и соединяющие их коллекторы.

«Сейчас проводится ремонт системы химводоподготовки, сетевых насосов. Дальше по плану - капремонт котлов. Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», - подчеркнул спикер.

Подобная картина сейчас наблюдается и в ряде других округов. Специалисты фиксируют сбои в работе частных котельных. По словам Брынцалова, ситуацию возьмут под депутатский контроль, а активистов и старших по домам будут ежедневно информировать о проделанной работе.

«Во-первых, важно не допустить новых прорывов теплотрасс и поломок в котельных. Во-вторых, у жителей должно быть четкое понимание, что и в какие сроки будет сделано», - заключил председатель Мособлдумы.

Для удобства жителей в Подмосковье работают горячие линии по вопросам подачи тепла. Позвонить можно по номерам: 8(496) 750-00-50 и 8 (496) 755-57-98.

Ранее Андрей Воробьев попросил глав городских округов не скрывать коммунальные проблемы , честно сообщать о них.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мособлдума
10 января 2024, 18:26
Ледовую арену и футбольный манеж подготовили к открытию в Домодедове
Читайте нас в: Google Новости
Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. В новогодние праздники почти 1,4 тысячи жителей округа смогли протестировать лед. Директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин рассказал, что в ближайшие дни можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание или футбол.

Сразу после массового катания или тренировки на лед выходит специальная заливочная машина. За 30 минут она выравнивает и заливает покрытие нужной плотности в соответствии с требованием фигуристов или хоккеистов.

«Мы будем работать в соответствии с потребностью. Если к нам придет много желающих заниматься спортом, будем стараться брать всех. Если команды захотят играть в вечернее время, значит, мы будем продлевать свою работу», - отметил Редькин.

В ближайшее время в тестовом режиме заработает и футбольный манеж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о признании Московской области самым спортивным регионом страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово
10 января 2024, 17:20
Команды из Химок начали подготовку к играм второй половины баскетбольного сезона
пресс-Служба Химок
Читайте нас в: Google Новости
Первые тренировки команд Центра спортивной подготовки № 5 из Химок начались еще в начале нового года. На подготовку к новому баскетбольному сезону спортсмены вышли уже 3 января.

Большое внимание спортсмены уделяют подготовке к играм, но также активно следят за своим здоровьем. За время праздничных каникул никто не заболел, и команды готовы вступить во вторую половину сезона. Также баскетболисты ежедневно докладывают о самочувствии врачу ЦСП № 5.

«Это нормальная спортивная практика. Когда все отдыхают, мы тренируемся. Но, всё-таки, в Новый год многие успели съездить к родным и встретить праздник с семьёй. У нас в командах молодые игроки, поэтому на каникулы они чаще всего уезжают к родителям. Но спортивная жизнь проходит в активном ритме, поэтому уже 3 числа все были в строю», - рассказала пресс-атташе Центра спортивной подготовки № 5 Екатерина Юшина.

Ближайшие игры молодёжной команды состоятся уже 11 и 12 января в Красноярске. Подмосковный коллектив «ЦСП-Химки-2» выйдет против местного «Енисея-2». 16 и 17 января состоятся гостевые матчи чемпионата Высшей лиги - команда «ЦСП-Химки» отправится в Майкоп, где встретится с БК «Динамо-МГТУ».

Помимо этого, набирает обороты новый сезон в баскетболе 3×3. Мужская и женская команды «Khimki Power» готовятся к очередным этапам. Третий мужской тандем «Мастер» пройдёт 26–27 января в Солигорске (Белоруссия), а женский коллектив готовится к тандему «Вызов», даты и место уточняются.

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей. По словам губернатора, жители Подмосковья всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
10 января 2024, 17:16
Горячая вода и отопление вернутся более чем в 200 домов Химок до конца дня
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Более 200 многоквартирных домов в Химках остались без отопления и горячей воды из-за аварии на распределительной тепловой сети. В настоящее время специалисты ООО «ТСК Мосэнерго» проводят ремонтные работы. Ожидается, что горячая вода и отопление вернутся в дома до конца дня.

Центральное отопление и горячее водоснабжение временно отключено в домах на улице 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, Молодежной, Марии Рубцовой, Парковой, Родионова, Строителей, Лавочкина, на Юбилейном проспекте и проспекте Мельникова, на Молодежном проезде, на Нагорном и Куркинском шоссе, а также в 17 детских садах, восьми школах, четырех поликлиниках и больнице.

Напомним, программу капитального ремонта домов подготовили в Климовске после масштабной коммунальной аварии на частной котельной, из-за которой жители остались без тепла. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки

Новости по теме